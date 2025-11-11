Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 18:06

Дочь Майкла Джексона раскрыла жуткие последствия употребления наркотиков

Дочь Майкла Джексона Пэрис заявила, что от наркотиков у нее возникла дыра в носу

Пэрис Джексон Пэрис Джексон Фото: Cinzia Camela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Употребление наркотиков дочерью певца Майкла Джексона Пэрис — певицы и актрисы — обернулось для нее дырой в носовой перегородке (септуме). 27-летняя девушка сообщила об этом подписчикам в TikTok, откровенно рассказав о последствиях запрещенных веществ.

Не употребляйте наркотики, дети, — обратилась Пэрис к поклонникам.

Дыра в носу образовалась у нее семь лет назад. При этом она настолько велика, как в шутку отметила Пэрис, что через нее можно протянуть спагетти. Девушка не согласна на хирургическое вмешательство из-за страха рецидива, поскольку потребуются обезболивающие препараты. В течение пяти лет она ведет трезвый образ жизни.

Ранее наследники Майкла Джексона заплатили пяти членам семьи Касио в рамках мирового соглашения по обвинениям в насилии. Потерпевшие вменяют артисту то, что он якобы нанес им вред в детстве. При этом соглашение на сумму $2,5 млн (около 202 млн рублей) заключили в 2020 году.

Перед выплатой обвинившие Джексона в насилии мужчины (относятся к движению ЛГБТ, признано экстремистским на территории РФ, деятельность запрещена) потребовали еще большую сумму. Потерпевшие утверждают, что так они потратились на адвокатов.

Майкл Джексон
дети
певцы
вещества
