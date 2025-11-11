В Госдуме ответили на сарказм Безуглой о важности двух областей Украины Депутат Журова: Украина сама потеряла Запорожскую и Днепропетровскую области

Украина сама виновата в потере Запорожской и Днепропетровской областей, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, высказывание народного депутата Верховной рады Марьяны Безуглой о преувеличенной значимости этих территорий влечет для политика неприятные последствия.

Украина сама потеряла эти области (Запорожскую и Днепропетровскую. — NEWS.ru), потому что шутила с ними очень. Последствия для любого политика после таких высказываний очень неприятны. У администрации Киева это видимо все шоу, и вот к чему это привело. Они же, по-моему, уже сами чувствуют, что надо быть аккуратными в каких-либо высказываниях, но иногда, видимо, не могут сообразить, где народ поймет юмор, а где воспримет всерьез, — высказалась Журова.

Депутат выразила мнение, что опыт работы в Раде мог предостеречь Безуглую от подобных высказываний. По ее словам, у нардепа и президента Украины Владимира Зеленского есть общая проблема с юмором.

Если уже столько лет Безуглая находится в Верховной раде, можно было поднабраться опыта. Я так поняла, что ее великого юмора не поняли, как многие не понимают великого юмора у Зеленского. Видимо, у них с этим общая проблема, — заключила Журова.

