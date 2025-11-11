Бабушка не спасла от дикого деда: мужчина сел на 17 лет за убийство внука

В Москве дед выслушал вердикт суда по делу об убийстве внука. Мужчине придется провести в колонии 17 лет. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Ушел на 17 лет

Житель Москвы Максим Целебеев получил 17 лет лишения свободы за убийство малолетнего внука. Он несколько раз ударил несовершеннолетнего родственника головой о стену. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

«Установлено, что 5 апреля 2025 года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения по месту своего проживания в квартире на ул. Твардовского, мужчина взял своего малолетнего внука 2023 г. р. за ногу и дважды ударил головой и телом о стену», — сказано в сообщении.

По версии следствия, смерть ребенка наступила мгновенно. Отмечается, что приговор был вынесен с учетом позиции прокуратуры и пока не вступил в законную силу.

Не помнит, как убивал

Как пишет MSK1.RU, мать мальчика привезла сына к бабушке с дедушкой в квартиру на улице Твардовского. Она попросила понянчиться с ребенком несколько дней, потому что затеяла ремонт у себя дома. Целебеев весь день играл с внуком, а когда пошел гулять с ним, то попросил у жены денег на алкоголь.

Домой он вернулся с бутылкой и пока мальчик спал — успел напиться. После этого дедушка начал приставать к внуку, ругал его и толкал. В какой-то момент он схватил мальчика и ударил его о стену.

По данным НТВ, осужденному на момент вынесения приговора исполнился 51 год. Предполагается, что в злополучный вечер мужчина избивал мальчика, который не хотел засыпать. Дома при этом была только бабушка, которая не смогла защитить ребенка.

На суде 11 ноября Целебеев вел себя спокойно, не извинялся перед родственниками, а вину признал лишь частично, поскольку, по его словам, не помнит всех деталей произошедшего.

Полицию и скорую помощь на место вызвала жена Целебеева. Когда представители служб прибыли, пьяный мужчина уже мирно спал.

Неродной дед

По данным НТВ, дед не был родным мальчика. Мать ребенка приходилась падчерицей Целебееву. Женщина ему не доверяла, но в тот день именно бабушка, жена Целебеева, попросила дочку привести внука к ним.

Также известно, что виновник долгое время не работал, давно злоупотреблял алкоголем и жил за счет сбережений жены.

Также в суде уточнялось, что в день убийства Целебеев впервые увидел внука — падчерица ранее не привозила мальчика в гости к родителям. За спиной мужчины судимостей не было, однако это не уберегло его от реального срока.

