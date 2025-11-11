Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 18:14

MARGO раскрыла подробности фита со скандальным американским рэпером

MARGO: совместный трек с рэпером 6ix9ine будет посвящен отношению к критике

MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российская певица и блогер MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) заявила, что ее предстоящий фит будет записан совместно со скандальным американским рэпером 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес). Артистка отметила, что ее часть трека будет посвящена отношению к критике, передает Super.ru

Я хочу своим творчеством показать, как относиться к критике. Чтобы на моем примере люди поняли, что нужно снять все установки и не обращать внимание на то, что говорят окружающие. Тогда человек станет счастливее, — поделилась Овсянникова.

Певица отметила, что сам Эрнандес произвел на нее положительное впечатление — никакого эпатажа, «настоящий, адекватный и живой человек». Она обратила внимание, что ее коллега выразил желание приехать в Россию. Девушка подчеркнула, что обязана познакомиться с ним вживую.

MARGO добавила, что рэпер Lil Pump (настоящее имя — Газзи Фабио Гарсия), с которым она записывала совместный трек в прошлый раз, теперь может ее приревновать. Артистка заявила, что ее «любят все мужчины в мире».

Меня любят все мужчины в этом мире. Конечно, как можно меня не ревновать? Я думаю, что ревность присутствует, — заключила она.

Ранее артист Филипп Киркоров заявил, что экспрессивность MARGO — это ее главный козырь, который никого не оставляет равнодушным. Таким образом он поддержал свою подопечную после того, как продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал ее трек «Кукареку». Поп-король также провел параллель между MARGO и американской певицей Мадонной, отметив трудолюбие обеих артисток.

Россия
шоу-бизнес
певицы
песни
рэперы
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд огласил приговор экс-главе департамента Минобороны РФ Вертелецкому
Сенатор осадил министра Эстонии после слов о поддержке РФ со стороны Китая
В Госдуме ответили на сарказм Безуглой о важности двух областей Украины
Умер знаменитый датский режиссер и номинант на премию «Оскар»
Стало известно, что Путин обсудил с президентом Узбекистана
Умер сооснователь культовой метал-группы Barren Cross
Бабушка не спасла от дикого деда: мужчина сел на 17 лет за убийство внука
Умер лидер культовой синти-поп-группы
Названа лучшая театральная постановка Санкт-Петербурга
Секретный рецепт: горячая хурма в творожной симфонии
Ученики прямо в школе смешали лекарственное средство с пивом и отравились
Треки Техника продолжают исчезать со стримингов
MARGO раскрыла подробности фита со скандальным американским рэпером
Раскрыта тактика ВС РФ под Часовым Яром, которая помогает сократить потери
«Нет времени на рок-н-ролл»: Намин о продюсировании «Парка Горького»
Муж стал ручной: восточная шакшука на сковороде — готовится быстро
В Европе началась «драка» за зарубежные активы российского нефтегиганта
Власти пригрозили маркеплейсам «мерами» из-за повышения комиссии
Дочь Майкла Джексона раскрыла жуткие последствия употребления наркотиков
«Будет сложно»: ВСУ под Часовым Яром предрекли печальный конец
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.