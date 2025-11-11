MARGO раскрыла подробности фита со скандальным американским рэпером MARGO: совместный трек с рэпером 6ix9ine будет посвящен отношению к критике

Российская певица и блогер MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) заявила, что ее предстоящий фит будет записан совместно со скандальным американским рэпером 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес). Артистка отметила, что ее часть трека будет посвящена отношению к критике, передает Super.ru

Я хочу своим творчеством показать, как относиться к критике. Чтобы на моем примере люди поняли, что нужно снять все установки и не обращать внимание на то, что говорят окружающие. Тогда человек станет счастливее, — поделилась Овсянникова.

Певица отметила, что сам Эрнандес произвел на нее положительное впечатление — никакого эпатажа, «настоящий, адекватный и живой человек». Она обратила внимание, что ее коллега выразил желание приехать в Россию. Девушка подчеркнула, что обязана познакомиться с ним вживую.

MARGO добавила, что рэпер Lil Pump (настоящее имя — Газзи Фабио Гарсия), с которым она записывала совместный трек в прошлый раз, теперь может ее приревновать. Артистка заявила, что ее «любят все мужчины в мире».

Меня любят все мужчины в этом мире. Конечно, как можно меня не ревновать? Я думаю, что ревность присутствует, — заключила она.

Ранее артист Филипп Киркоров заявил, что экспрессивность MARGO — это ее главный козырь, который никого не оставляет равнодушным. Таким образом он поддержал свою подопечную после того, как продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал ее трек «Кукареку». Поп-король также провел параллель между MARGO и американской певицей Мадонной, отметив трудолюбие обеих артисток.