Стармер и Трамп не обсуждали возможную судебную тяжбу с BBC

11 ноября 2025 в 19:02

Дональд Трамп, Кир Стармер Дональд Трамп, Кир Стармер Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не затрагивал в разговоре с президентом США Дональдом Трампом возможный судебный иск главы Белого дома против телерадиокомпании BBC, передает телеканал Sky News. Представитель аппарата британского правительства заявил, что между лидерами сложились позитивные отношения.

Он воздержался от комментариев о том, может ли конфликт вокруг BBC повлиять на эту динамику. Кроме того, представитель Стармера не стал отвечать на вопрос о возможной финансовой поддержке со стороны правительства Великобритании в случае, если суд обяжет BBC выплатить компенсацию Трампу.

Ранее Трамп грозился засудить BBC из-за скандала с выпуском в эфир его фальсифицированного выступления. В пресс-службе британской вещательной корпорации пообещали ответить на письмо главы государства в надлежащий срок.

Позже депутат Госдумы Николай Будуев заявил, что скандал вокруг медиахолдинга BBC подрывает доверие к западным СМИ. По его мнению, этот случай помог вывести на чистую воду британскую корпорацию, не раз уличенную в фабрикации новостей, и продемонстрировать ее предвзятость.

