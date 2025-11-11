Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 09:24

Фон дер Ляйен может возглавить новую европейскую разведслужбу

FT: Еврокомиссия создаст новый орган для работы с разведданными

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия планирует создать новый разведывательный орган для более эффективного анализа данных, поступающих от национальных спецслужб, передает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Возглавит его председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Идея, как пишет издание, пока находится на стадии обсуждения, и конкретные сроки реализации не определены. Новый орган может быть создан на основе опыта Комиссии и в тесной координации с департаментами Европейской службы внешних связей. Против инициативы уже выступили в Разведывательном и ситуационном центре ЕС (INTCEN), где опасаются дублирования функций и возможного поглощения новой структурой.

Накануне появилась информация, что фон дер Ляйен отказалась от встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в рамках климатического саммита COP-30 в Бразилии, сославшись на плотный рабочий график. В Европейской комиссии пояснили, что встреча не состоялась из-за проблем с расписанием.

До этого Politico сообщало, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас не сумела вернуть в Бельгию «главного врага и монстра под кроватью» фон дер Ляйен. В материале уточняется, что речь идет о бывшем руководителе аппарата главы ЕК Мартине Зельмайере, который остался послом ЕС в Ватикане.

Урсула фон дер Ляйен
политика
Еврокомиссия
разведка
