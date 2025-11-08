В США рассказали о «монстре под кроватью» фон дер Ляйен Politico: Каллас не удалось вернуть главного врага фон дер Ляйен в Брюссель

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не сумела вернуть в Бельгию «главного врага и монстра под кроватью» председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет Politico. В материале уточняется, что речь идет о бывшем руководителе аппарата главы ЕК Мартине Зельмайре, который остался послом ЕС в Ватикане.

Зельмайр, по всей видимости, останется в Риме на обозримое будущее после того, как противодействие со стороны руководства ЕК потопило его заявку на возвращение в Брюссель, особенно потому, что он до сих пор отказывался занять альтернативную должность в Брюсселе, — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что Зельмайр обладает обширным опытом «политических интриг». Он был очень очень «опасной фигурой» и «монстром под кроватью» и для фон дер Ляйен, и для Каллас, подытожили авторы статьи.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен отказались от участия в предстоящем саммите ЕС — СЕЛАК. Причиной такого решения стало нежелание обострять отношения с президентом США Дональдом Трампом. Согласно данным СМИ, лишь пятеро европейских руководителей подтвердили свое участие во встрече. Низкая явка связана с обеспокоенностью агрессивной позицией США в регионе.