05 ноября 2025 в 03:51

Зеленский вручил награды военным с эмблемами СС

Зеленский пожал руки и вручил награды военным ВСУ с нашивками СС

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с военнослужащими ВСУ и вручил им государственные награды. При этом на форме некоторых из них присутствовали элементы, визуально напоминающие символику войск СС.

На опубликованных с церемонии кадрах видно, как Зеленский пожимает руки военным в форме с черно-красными нашивками. Как написал украинский лидер в соцсети Х, эти бойцы воюют на Добропольском направлении.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил о контроле неонацистов над реальной властью на Украине. По его мнению, после военного поражения все они покинут страну, а Россия восстановит порядок. Макговерн убежден, что в конечном счете станет очевидной невозможность сохранения текущего режима. Только тогда, как заключил аналитик, «нацисты прозреют» и переедут на свои виллы в южной Италии.

До этого Зеленский заявил, что страна готова к открытию трех ключевых переговорных кластеров на пути в Европейский союз. Он сослался на отчет Европейской комиссии, который якобы подтверждает уверенное движение государства к членству в ЕС и возможность начала работы по первым двум и шестому кластерам.

Зеленский вручил награды военным с эмблемами СС
