Рейтинг одобрения политики Трампа рекордно опустился

Рейтинг одобрения политики Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов рухнул до минимального значения за его второй срок, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные опроса. Так, только 37% американцев одобряют деятельность хозяина Белого дома.

Рейтинг одобрения Трампа в опросе составляет 37%, что является худшим показателем за весь его второй срок <...> и примерно соответствует его рейтингу одобрения в 36% на данном этапе его первого срока, — говорится в публикации.

Предполагается, что на рейтинг политика могла повлиять приостановка работы правительства. Журналисты обратили внимание, что рост недоверия к Трампу лишь укрепляет позиции Демократической партии. Как полагают аналитики, если выборы в Конгресс пройдут сейчас, только 42% избирателей поддержат республиканцев и 47% — демократов.

Ранее политолог Николай Топорнин выразил уверенность, что Трамп дает громкие обещания по Украине для поддержания внимания к своей персоне. Он указал на отсутствие четких представлений о сроках завершения конфликта в администрации США.