Трамп сообщил о новой победе над наркоторговцами

Американские военные уничтожили принадлежащую наркокартелю подводную лодку, направляющуюся в сторону США, сообщил в социальной сети Truth Social президент страны Дональд Трамп. По его данным, два человека из экипажа субмарины погибли. Еще двое будут отправлены на родину, в Колумбию и Эквадор.

Разведка США подтвердила, что на судне находился фентанил и другие нелегальные вещества, — написал он.

Ранее сообщалось, что американские военные задержали двух человек, выживших после удара по судну у побережья Венесуэлы. Лодка, предположительно, использовалась для транспортировки наркотиков. Инцидент произошел 16 октября в рамках объявленной администрацией американского лидера Дональда Трампа кампании по борьбе с наркотерроризмом.

До этого американист Дмитрий Дробницкий предположил, что Трамп не начнет наземную операцию в Венесуэле. Он уточнил, что США потребуется много ресурсов в случае начала этой миссии при высоком риске неудачи.

Также политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США вряд ли решатся развязать военные действия в Венесуэле из-за высокого риска неудачи. Тем не менее существует вероятность, что Вашингтон может нанести точечные удары по территории страны.

