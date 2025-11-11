Иноагента Гозмана обвинили в оправдании терактов в России Суд рассматривает дело Гозмана об оправдании атак на Москву и Крымский мост

Оппозиционного политика Леонида Гозмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обвиняют в публичном оправдании террористической деятельности, сообщил ТАСС один из участников судебного процесса. Второй Западный окружной военный суд начал заочное рассмотрение соответствующего уголовного дела.

Как уточнил собеседник агентства, Гозману инкриминируют положительные высказывания о взрыве на Крымском мосту и атаках беспилотников на Москву. В окончательной редакции обвинения указано, что эти заявления были сделаны в августе 2023 года во время интервью зарубежному СМИ. Отмечается, что Гозман проходит по делу как участник так называемого Антивоенного комитета России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы принимают меры против врагов страны, которые они считают необходимыми. Так представитель Кремля ответил на вопрос об уголовном деле против экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и членов так называемого Антивоенного комитета.