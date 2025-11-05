Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 13:14

Обвиняемая в контрабанде жена иноагента Гозмана сбежала из России

Жена Гозмана переехала в Израиль, находясь под следствием за контрабанду

Леонид Гозман Леонид Гозман Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Жена политика Леонида Гозмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Марина Егорова, обвиняемая в контрабанде, уехала в Израиль, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Ее адвокат Михаил Бирюков подтвердил агентству факт переезда, но отказался давать подробные комментарии.

Сам Гозман в соцсетях заявил, что переезд супруги был осуществлен якобы легально. Уголовное дело о контрабанде в отношении Егоровой было возбуждено 27 сентября 2024 года, а 4 октября ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, которую защита не стала обжаловать.

Согласно материалам дела, летом 2023 года на российско-эстонской границе был задержан автомобиль Mercedes с вещами семьи Гозмана и Егоровой, для вывоза которых требовалось разрешение Минкультуры. Адвокат уточнял, что было изъято несколько десятков предметов кухонно-бытовой утвари стоимостью свыше 1 млн рублей.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что уехавший из России актер Дмитрий Назаров сохранил в Москве комнату для возможного возвращения. По информации источника, остальное имущество, включая элитную недвижимость общей стоимостью около 200 млн рублей, он передал детям и продал.

Леонид Гозман
жены
Россия
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидец из России рассказал о последствиях тайфуна на Филиппинах
Mash сообщил о плохом финансовом состоянии экс-возлюбленной Тимати
В Петербурге ребенок пострадал из-за качелей на Морской набережной
Боксера парализовало при подготовке к Олимпиаде
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Россиянам напомнили о важности ухода за кормушками для птиц
Всадников из России допустили до международных командных турниров
Налет на Крым, удар БПЛА по Красиво, госизмена: ВСУ атакуют Россию 5 ноября
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.