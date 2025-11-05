Обвиняемая в контрабанде жена иноагента Гозмана сбежала из России Жена Гозмана переехала в Израиль, находясь под следствием за контрабанду

Жена политика Леонида Гозмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Марина Егорова, обвиняемая в контрабанде, уехала в Израиль, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Ее адвокат Михаил Бирюков подтвердил агентству факт переезда, но отказался давать подробные комментарии.

Сам Гозман в соцсетях заявил, что переезд супруги был осуществлен якобы легально. Уголовное дело о контрабанде в отношении Егоровой было возбуждено 27 сентября 2024 года, а 4 октября ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, которую защита не стала обжаловать.

Согласно материалам дела, летом 2023 года на российско-эстонской границе был задержан автомобиль Mercedes с вещами семьи Гозмана и Егоровой, для вывоза которых требовалось разрешение Минкультуры. Адвокат уточнял, что было изъято несколько десятков предметов кухонно-бытовой утвари стоимостью свыше 1 млн рублей.

