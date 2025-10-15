Дела российского политика и актрисы поступили в военный суд 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит дела Гозмана и Трояновой

Уголовные дела в отношении политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом) и актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иноагентом) переданы на рассмотрение во 2-й Западный окружной военный суд. Оба фигуранта обвиняются в совершении преступлений, связанных с оправданием терроризма, подтвердил РИА Новости представитель судебной инстанции.

Уголовные дела в отношении Гозмана и Трояновой поступили, — указано в сообщении.

Гозман обвиняется в публичном оправдании терроризма с использованием интернета, совершенном за пределами России. Он уже был заочно осужден за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ.

Трояновой, помимо обвинений в оправдании терроризма, вменяются действия по возбуждению ненависти к социальной группе, а также уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. По версии следствия, ее публичные высказывания содержали обоснование насилия в отношении русских, а также она умышленно не представляла требуемую отчетность в Министерство юстиции.

До этого стало известно, что певцу Валерию Меладзе может грозить статус иностранного агента, лишение гражданства и запрет на въезд в Россию. С таким требованием в Генпрокуратуру, СК и Минюст обратились активисты движения «Совет отцов России». Поводом стали сообщения о связях организаторов концертов Меладзе с финансированием ВСУ.