Валерия Меладзе могут признать иноагентом

Певца Валерия Меладзе могут признать иностранным агентом, лишить гражданства и запретить ему въезд в Россию, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на председателя движения «Совет отцов России» Андрея Згонникова. Поводом стало финансирование ВСУ.

Активисты направили обращения в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Министерство юстиции с требованием провести проверку. Поводом стали публикации о связях между организаторами туров Меладзе в Европе и США и спонсированием украинской армии.

Ранее Mash сообщал, что часть средств от концертного тура Меладзе в Европе могла пойти на поддержку ВСУ через связанные с проукраинскими структурами компании. По данным канала, сам артист мог не знать о подобных связях.

Билеты на концерты продает испанская компания Bravo Eventos SL, которую возглавляет Владимир Брумберг — он после начала СВО стал продвигать украинских артистов. Часть тура в США организует Show Impulse Владимира Буховского, проводившего благотворительные концерты в пользу ВСУ.

Также появилась информация, что судебные приставы разыскивают дочь Меладзе Арину из-за неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения. 1 июня девушка превысила скорость на своем автомобиле Mercedes GLA. За это нарушение ей был выписан штраф в 750 рублей, который она до сих пор не оплатила.