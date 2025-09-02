Приставы разыскивают дочь Валерия Меладзе

Судебные приставы разыскивают дочь певца Валерия Меладзе — Арину — из-за неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения, передает Telegram-канал SHOT. В отношении 22-летней девушки открыто исполнительное производство ФССП.

По данным канала, 1 июня Арина превысила скорость на своем автомобиле Mercedes GLA. За это нарушение ей был выписан штраф в размере 750 рублей, который она до сих пор не оплатила.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе расширил свой бизнес. Певец изменил ИП, зарегистрированное в 2004 году, добавив три пункта, связанных с управлением и арендой недвижимости. В списке ОКВЭД раньше значились только направления, связанные с телевидением и концертной деятельностью.

До этого сообщалось, что Меладзе отказался от выступлений в России. Его команда составила расписание концертов до 2026 года с мероприятиями только за пределами страны. В российских агентствах теперь невозможно заказать участие исполнителя в частных мероприятиях, даже если клиент желает сохранить анонимность.