Не выбрасывайте это! Узнайте, как засолить щучью икру по старинному рецепту

Щучья икра — это настоящий домашний деликатес, который может легко затмить многих дорогих собратьев. Многие даже не догадываются, что ее можно приготовить быстро и без особых усилий, получив при этом изысканную закуску. Сегодня мы раскроем секрет, как засолить икру щуки по старинному рецепту с использованием не самого популярного ингредиента — коньяка, который придает удивительную глубину вкуса.

Для этого вам понадобятся: 150 г свежей щучьей икры, 1 чайная ложка мелкой соли (без горки), 3 горошины душистого перца, одна лаврушка и 1 столовая ложка хорошего коньяка. Икру, освобожденную от пленок, поместите в миску. Добавьте соль, специи и аккуратно влейте коньяк. Тщательно, но без фанатизма, перемешайте. Уберите в холодильник всего на 4–6 часов — этого времени достаточно для идеального посола. Именно так икру щуки сдабривали в северных деревнях для придания ей благородных ноток.

Этот простой способ позволит вам насладиться нежным вкусом с легким ароматом дуба и специй. Подавайте деликатес на гренках или с отварным картофелем — и вы по-настоящему оцените этот кулинарный шедевр, созданный своими руками. Только знайте: теперь все гости будут просить у вас рассказать им, как так же засолить икру щуки.

