11 ноября 2025 в 20:00

Не выбрасывайте это! Узнайте, как засолить щучью икру по старинному рецепту

Не выбрасывайте это! Узнайте, как засолить щучью икру по старинному рецепту Не выбрасывайте это! Узнайте, как засолить щучью икру по старинному рецепту Фото: Shutterstock/FOTODOM

Щучья икра — это настоящий домашний деликатес, который может легко затмить многих дорогих собратьев. Многие даже не догадываются, что ее можно приготовить быстро и без особых усилий, получив при этом изысканную закуску. Сегодня мы раскроем секрет, как засолить икру щуки по старинному рецепту с использованием не самого популярного ингредиента — коньяка, который придает удивительную глубину вкуса.

Для этого вам понадобятся: 150 г свежей щучьей икры, 1 чайная ложка мелкой соли (без горки), 3 горошины душистого перца, одна лаврушка и 1 столовая ложка хорошего коньяка. Икру, освобожденную от пленок, поместите в миску. Добавьте соль, специи и аккуратно влейте коньяк. Тщательно, но без фанатизма, перемешайте. Уберите в холодильник всего на 4–6 часов — этого времени достаточно для идеального посола. Именно так икру щуки сдабривали в северных деревнях для придания ей благородных ноток.

Этот простой способ позволит вам насладиться нежным вкусом с легким ароматом дуба и специй. Подавайте деликатес на гренках или с отварным картофелем — и вы по-настоящему оцените этот кулинарный шедевр, созданный своими руками. Только знайте: теперь все гости будут просить у вас рассказать им, как так же засолить икру щуки.

домашние заготовки
рыба
рецепты
икра
еда
деликатесы
Валентина Еремеева
В. Еремеева
