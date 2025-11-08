Сколько ни готовь — съедают все: рецепт английского трюфеля, ставший нашим семейным хитом

Помню, как на первом свидании я попытался произвести впечатление, купив коробку фирменных трюфелей, но они оказались приторно-сладкими и безвкусными. Тогда я решил, что лучше освоить их приготовление самому, — и не прогадал. Оказалось, что создать шоколадное чудо с жидкой начинкой проще, чем кажется, а результат превосходит любые магазинные аналоги. Теперь эти трюфели — мой беспроигрышный вариант, когда нужно за полчаса создать праздничное настроение или сделать небольшой, но запоминающийся подарок близким.

Готовлю так: 200 г темного шоколада ломаю на кусочки и растапливаю на водяной бане. Смешиваю с 100 мл горячих сливок и 50 г сливочного масла, добавляю столовую ложку коньяка для аромата. Убираю массу в холодильник на 2 часа, пока она не загустеет до состояния пластилина. Формирую небольшие шарики, обваливаю их в какао-порошке с ванилью и убираю на холод еще на час. Главный секрет — не переборщить с коньяком, иначе трюфели будут горчить. Получаются изысканные конфеты с нежнейшей кремовой текстурой внутри, которые исчезают со стола быстрее, чем я успеваю их подать.

