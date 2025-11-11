Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Диета «Стол № 6»: питание для нормализации обмена пуринов

Как соблюдать диету № 6 вне дома Как соблюдать диету № 6 вне дома Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подагра и мочекаменная болезнь, связанные с нарушением обмена мочевой кислоты, долгое время считались спутниками аристократии, однако сегодня эти недуги затрагивают миллионы людей независимо от их социального статуса. Ключевым и зачастую определяющим фактором в управлении данными состояниями является не медикаментозное лечение, а строгая коррекция рациона. Именно для таких целей советским терапевтом Мануилом Певзнером была разработана система лечебного питания, известная как «Стол № 6». Эта диета представляет собой научно обоснованный, но при этом доступный и эффективный подход к снижению уровня уратов в крови, минимизируя частоту и тяжесть острых приступов. Смысл лечебного питания сводится к тому, чтобы резко ограничить поступление в организм пуриновых оснований — предшественников мочевой кислоты — и одновременно стимулировать ее выведение.

Рассказываем, как организовать свое питание на диете «Стол № 6», сделать его разнообразным и интересным. Поделимся таблицей запрещенных и разрешенных блюд и полезными лайфхаками.

Принципы диеты № 6: что можно и чего нельзя?

Основная задача диеты «Стол № 6» — нормализация пуринового обмена. В отличие от прочих лечебных столов эта схема питания не требует сильно снижать потребление калорий, если, конечно, у пациента нет ожирения. Энергетическая ценность рациона составляет в районе 2500–2800 ккал в сутки, что позволяет сохранять очень активный образ жизни. Однако химический состав и режим питания регулируются очень строго.

Ключевые принципы лечебного питания

  • Потребление пуриновых оснований должно быть сокращено до минимальных значений, не превышающих 150 мг в сутки. Чтобы этого достичь, нельзя есть продукты с большим содержанием пуринов. А еще следует термически обрабатывать мясные и рыбные блюда.

  • Диета направлена на ощелачивание мочи. А это серьезно повышает растворимость мочевой кислоты и помогает ее лучшему выведению. Нужно есть больше молочки, овощей, фруктов (особенно цитрусовых) и ягод.

Меню для диеты «Стол № 6» Меню для диеты «Стол № 6» Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Увеличение потребления свободной жидкости до 2,5 л и более в день, если нет проблем с сердцем. Это помогает «вымывать» избыток уратов. Советуют щелочные минеральные воды, морсы, компоты и отвар шиповника.

  • Уменьшение соли и жиров. Ограничивается количество поваренной соли (до 8–10 г в сутки), а также тугоплавких животных жиров. Избыток жира помогает почкам выводить мочевую кислоту, а соль способствует ее накоплению.

  • Режим питания. Питание должно быть дробным, небольшими порциями, пять-шесть раз в день. Это предотвращает переедание и резкие колебания метаболических процессов. Голодание, равно как и переедание, категорически запрещено, поскольку может спровоцировать острый приступ подагры.

  • Кулинарная обработка. Мясо, птица и рыба всегда должны быть предварительно отварены. При варке большая часть пуринов (до 50–60%) переходит в бульон, который необходимо полностью исключить из рациона. Отварные продукты можно затем запекать, тушить или слегка обжаривать (после удаления бульона). При обострении болезни рекомендуется полный переход на жидкую и полужидкую пищу (супы-пюре, жидкие каши).

Соблюдая эти жесткие, но понятные правила, пациент не просто лечит последствия, а влияет на первопричину заболевания. В повседневной жизни следование принципам, которые предписывает «Стол № 6», становится залогом длительной ремиссии и улучшения качества жизни.

Полная таблица разрешенных и запрещенных продуктов

Успех терапии напрямую зависит от того, как тщательно вы следуете рекомендациям для «Стола № 6». В таблице ниже представили подробный список продуктов, которые можно есть без вопросов, с ограничениями или нельзя вовсе. Разделили все на группы в зависимости от содержания пуринов и их влияния на pH мочи.

Таблица разрешенных и запрещенных продуктов Таблица разрешенных и запрещенных продуктов Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Специалисты подчеркивают, что даже в период ремиссии строгое следование рекомендациям, которые предписывает «Стол № 6» при подагре, должно быть пожизненным, поскольку это хроническое заболевание требует постоянного контроля метаболизма.

Примерное меню на неделю с рецептами

Переход на лечебный рацион не означает отказ от вкусной и разнообразной пищи. Напротив, грамотно составленное меню для «Стола № 6» позволяет готовить полноценные блюда, насыщенные витаминами и микроэлементами.

Важно помнить, что меню на неделю для «Стола № 6» должно включать мясные и рыбные блюда не чаще трех раз, а порция готового продукта не должна превышать 150–170 г.

Понедельник

  • Первый прием пищи (08:00). Омлет паровой из одного яйца и молока, салат из свежих огурцов и томатов, заправленный растительным маслом. Слабый чай с лимоном.

  • Второй прием пищи (11:00). Творожная запеканка (150 г) с некислым ягодным соусом. Отвар шиповника.

  • Третий прием пищи (14:00). Вегетарианский борщ со сметаной (без мясного бульона!), отварной картофель с кусочком отварной индейки (150 г), овощной салат.

  • Пятый прием пищи (17:00). Яблоко, запеченное с медом и корицей.

  • Шестой прием пищи (19:30). Овощное рагу (кабачки, морковь, картофель, томаты). Компот из сухофруктов.

  • Перед сном (21:30). Стакан кефира или простокваши.

Показания для диеты «Стол № 6» Показания для диеты «Стол № 6» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Среда

  • Первый прием пищи. Гречка с кусочком сливочного масла. Некрепкий кофе с молоком.

  • Второй прием пищи. Галетное печенье, свежевыжатый морковный сок.

  • Третий прием пищи. Крем-суп из тыквы и морковки. Макароны отварные, паровая рыбная котлета из трески (160 г, рыба предварительно отварена).

  • Четвертый прием пищи. Фруктовый салат (груша, персик, банан).

  • Пятый прием пищи. Картофельные зразы, фаршированные творогом, со сметанным соусом.

  • Перед сном. Отвар пшеничных отрубей.

Пятница

  • Первый прием пищи. Ленивые вареники с нежирным творогом. Чай.

  • Второй прием пищи. Банан. Йогурт натуральный.

  • Третий прием пищи. Вегетарианские щи со свежей капустой и картофелем. Рис отварной, кнели из отварной курицы (150 г).

  • Четвертый прием пищи. Мармелад, апельсиновый морс.

  • Пятый прием пищи. Кабачки, тушенные с морковью. Кусочек нежирной отварной телятины (150 г).

  • Перед сном. Стакан простокваши.

Простой рецепт: овощное рагу с куриными кнелями

  • Кнели. 150 г куриной грудки предварительно отварить в воде (бульон слить!). Измельчить отварное мясо с небольшим количеством молока и яйцом. Сформировать шарики и приготовить на пару или отварить в чистой воде.

  • Рагу. Нарезать кубиками картофель, морковь, кабачки, немного томатов. Тушить в небольшом количестве воды или овощного бульона с добавлением растительного масла до мягкости. Посолить минимально.

Правильно составленное меню для диеты «Стол № 6» становится основой успешного лечения, позволяя пациенту чувствовать себя сытым и получающим все необходимые нутриенты, избегая при этом опасных пуриновых соединений.

«Стол № 6»: рецепты блюд «Стол № 6»: рецепты блюд Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как соблюдать диету № 6 вне дома

Соблюдение ограничений, которые накладывает «Стол № 6», может показаться сложной задачей в условиях современной жизни, особенно при работе в офисе, частых поездках или питании в заведениях общепита. Однако, зная основные правила, можно успешно адаптироваться к любым условиям.

Питание на работе

  • Контейнеры — ваш главный помощник. Лучший способ контролировать состав пищи — готовить ее дома. Заранее подготовьте «второй завтрак» (творог, фрукты, йогурт) и третий прием пищи. Например, это может быть отварная курица с гарниром из гречки и свежего огуречного салата.

  • Питьевой режим. Пока сидите на диете «Стол № 6», всегда держите рядом графин с водой (лучше негазированную щелочную минеральную воду) или отваром шиповника, чтобы обеспечить необходимое количество жидкости.

Рестораны и кафе

  • Исключайте бульоны и соусы. Наваристые мясные и рыбные бульоны — табу. Заказывайте вегетарианские супы (крем-суп из тыквы, грибной или мясной бульон просить категорически нельзя) или салаты.

  • Просите отварить. В меню всегда можно найти нежирные сорта мяса или рыбы (курица, индейка, белая рыба). Смело просите официанта приготовить их на пару или отварить, а не жарить.

  • Гарниры. Выбирайте отварные или запеченные овощи, картофель, рис, макароны. Исключите бобовые гарниры.

  • Десерты. Сорбет, фруктовые салаты, запеченное яблоко — идеальные варианты, не содержащие какао и шоколада.

Как соблюдать диету «Стол № 6» Как соблюдать диету «Стол № 6» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Путешествия

  • Дорожный запас. В дорогу возьмите разрешенные продукты: сухофрукты, галетное печенье, несоленые орехи, фрукты.

  • Осторожность с мясом. Избегайте готовых копченостей, колбас и наваристых блюд в придорожных кафе. Отдавайте предпочтение молочным продуктам (кефир, йогурт) и кашам.

Таким образом, даже вдали от дома можно поддерживать требуемый режим. Всегда полезно иметь при себе список разрешенных и запрещенных продуктов для «Стола № 6», чтобы быстро принимать правильные решения в магазине или ресторане. Главное — это дисциплина и понимание того, что каждый прием пищи является частью вашего лечения.

В целом «Стол № 6» — это не временная мера, а постоянная, сбалансированная и очень полезная система питания, которая не только помогает избежать приступов подагры и образования камней в почках, но и в целом оздоравливает организм, улучшая работу почек и снижая нагрузку на пищеварительную систему.

Ранее описали лечебную диету «Стол № 5»: читайте на нашем сайте.

