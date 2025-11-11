Диета «Стол № 6»: питание для нормализации обмена пуринов

Подагра и мочекаменная болезнь, связанные с нарушением обмена мочевой кислоты, долгое время считались спутниками аристократии, однако сегодня эти недуги затрагивают миллионы людей независимо от их социального статуса. Ключевым и зачастую определяющим фактором в управлении данными состояниями является не медикаментозное лечение, а строгая коррекция рациона. Именно для таких целей советским терапевтом Мануилом Певзнером была разработана система лечебного питания, известная как «Стол № 6». Эта диета представляет собой научно обоснованный, но при этом доступный и эффективный подход к снижению уровня уратов в крови, минимизируя частоту и тяжесть острых приступов. Смысл лечебного питания сводится к тому, чтобы резко ограничить поступление в организм пуриновых оснований — предшественников мочевой кислоты — и одновременно стимулировать ее выведение.

Рассказываем, как организовать свое питание на диете «Стол № 6», сделать его разнообразным и интересным. Поделимся таблицей запрещенных и разрешенных блюд и полезными лайфхаками.

Принципы диеты № 6: что можно и чего нельзя?

Основная задача диеты «Стол № 6» — нормализация пуринового обмена. В отличие от прочих лечебных столов эта схема питания не требует сильно снижать потребление калорий, если, конечно, у пациента нет ожирения. Энергетическая ценность рациона составляет в районе 2500–2800 ккал в сутки, что позволяет сохранять очень активный образ жизни. Однако химический состав и режим питания регулируются очень строго.

Ключевые принципы лечебного питания

Потребление пуриновых оснований должно быть сокращено до минимальных значений, не превышающих 150 мг в сутки. Чтобы этого достичь, нельзя есть продукты с большим содержанием пуринов. А еще следует термически обрабатывать мясные и рыбные блюда.

Диета направлена на ощелачивание мочи. А это серьезно повышает растворимость мочевой кислоты и помогает ее лучшему выведению. Нужно есть больше молочки, овощей, фруктов (особенно цитрусовых) и ягод.

Увеличение потребления свободной жидкости до 2,5 л и более в день, если нет проблем с сердцем. Это помогает «вымывать» избыток уратов. Советуют щелочные минеральные воды, морсы, компоты и отвар шиповника.

Уменьшение соли и жиров. Ограничивается количество поваренной соли (до 8–10 г в сутки), а также тугоплавких животных жиров. Избыток жира помогает почкам выводить мочевую кислоту, а соль способствует ее накоплению.

Режим питания. Питание должно быть дробным, небольшими порциями, пять-шесть раз в день. Это предотвращает переедание и резкие колебания метаболических процессов. Голодание, равно как и переедание, категорически запрещено, поскольку может спровоцировать острый приступ подагры.

Кулинарная обработка. Мясо, птица и рыба всегда должны быть предварительно отварены. При варке большая часть пуринов (до 50–60%) переходит в бульон, который необходимо полностью исключить из рациона. Отварные продукты можно затем запекать, тушить или слегка обжаривать (после удаления бульона). При обострении болезни рекомендуется полный переход на жидкую и полужидкую пищу (супы-пюре, жидкие каши).

Соблюдая эти жесткие, но понятные правила, пациент не просто лечит последствия, а влияет на первопричину заболевания. В повседневной жизни следование принципам, которые предписывает «Стол № 6», становится залогом длительной ремиссии и улучшения качества жизни.

Полная таблица разрешенных и запрещенных продуктов

Успех терапии напрямую зависит от того, как тщательно вы следуете рекомендациям для «Стола № 6». В таблице ниже представили подробный список продуктов, которые можно есть без вопросов, с ограничениями или нельзя вовсе. Разделили все на группы в зависимости от содержания пуринов и их влияния на pH мочи.

Специалисты подчеркивают, что даже в период ремиссии строгое следование рекомендациям, которые предписывает «Стол № 6» при подагре, должно быть пожизненным, поскольку это хроническое заболевание требует постоянного контроля метаболизма.

Примерное меню на неделю с рецептами

Переход на лечебный рацион не означает отказ от вкусной и разнообразной пищи. Напротив, грамотно составленное меню для «Стола № 6» позволяет готовить полноценные блюда, насыщенные витаминами и микроэлементами.

Важно помнить, что меню на неделю для «Стола № 6» должно включать мясные и рыбные блюда не чаще трех раз, а порция готового продукта не должна превышать 150–170 г.

Понедельник

Первый прием пищи (08:00). Омлет паровой из одного яйца и молока, салат из свежих огурцов и томатов, заправленный растительным маслом. Слабый чай с лимоном.

Второй прием пищи (11:00). Творожная запеканка (150 г) с некислым ягодным соусом. Отвар шиповника.

Третий прием пищи (14:00). Вегетарианский борщ со сметаной (без мясного бульона!), отварной картофель с кусочком отварной индейки (150 г), овощной салат.

Пятый прием пищи (17:00). Яблоко, запеченное с медом и корицей.

Шестой прием пищи (19:30). Овощное рагу (кабачки, морковь, картофель, томаты). Компот из сухофруктов.

Перед сном (21:30). Стакан кефира или простокваши.

Среда

Первый прием пищи. Гречка с кусочком сливочного масла. Некрепкий кофе с молоком.

Второй прием пищи. Галетное печенье, свежевыжатый морковный сок.

Третий прием пищи. Крем-суп из тыквы и морковки. Макароны отварные, паровая рыбная котлета из трески (160 г, рыба предварительно отварена).

Четвертый прием пищи. Фруктовый салат (груша, персик, банан).

Пятый прием пищи. Картофельные зразы, фаршированные творогом, со сметанным соусом.

Перед сном. Отвар пшеничных отрубей.

Пятница

Первый прием пищи. Ленивые вареники с нежирным творогом. Чай.

Второй прием пищи. Банан. Йогурт натуральный.

Третий прием пищи. Вегетарианские щи со свежей капустой и картофелем. Рис отварной, кнели из отварной курицы (150 г).

Четвертый прием пищи. Мармелад, апельсиновый морс.

Пятый прием пищи. Кабачки, тушенные с морковью. Кусочек нежирной отварной телятины (150 г).

Перед сном. Стакан простокваши.

Простой рецепт: овощное рагу с куриными кнелями

Кнели. 150 г куриной грудки предварительно отварить в воде (бульон слить!). Измельчить отварное мясо с небольшим количеством молока и яйцом. Сформировать шарики и приготовить на пару или отварить в чистой воде.

Рагу. Нарезать кубиками картофель, морковь, кабачки, немного томатов. Тушить в небольшом количестве воды или овощного бульона с добавлением растительного масла до мягкости. Посолить минимально.

Правильно составленное меню для диеты «Стол № 6» становится основой успешного лечения, позволяя пациенту чувствовать себя сытым и получающим все необходимые нутриенты, избегая при этом опасных пуриновых соединений.

Как соблюдать диету № 6 вне дома

Соблюдение ограничений, которые накладывает «Стол № 6», может показаться сложной задачей в условиях современной жизни, особенно при работе в офисе, частых поездках или питании в заведениях общепита. Однако, зная основные правила, можно успешно адаптироваться к любым условиям.

Питание на работе

Контейнеры — ваш главный помощник. Лучший способ контролировать состав пищи — готовить ее дома. Заранее подготовьте «второй завтрак» (творог, фрукты, йогурт) и третий прием пищи. Например, это может быть отварная курица с гарниром из гречки и свежего огуречного салата.

Питьевой режим. Пока сидите на диете «Стол № 6», всегда держите рядом графин с водой (лучше негазированную щелочную минеральную воду) или отваром шиповника, чтобы обеспечить необходимое количество жидкости.

Рестораны и кафе

Исключайте бульоны и соусы. Наваристые мясные и рыбные бульоны — табу. Заказывайте вегетарианские супы (крем-суп из тыквы, грибной или мясной бульон просить категорически нельзя) или салаты.

Просите отварить. В меню всегда можно найти нежирные сорта мяса или рыбы (курица, индейка, белая рыба). Смело просите официанта приготовить их на пару или отварить, а не жарить.

Гарниры. Выбирайте отварные или запеченные овощи, картофель, рис, макароны. Исключите бобовые гарниры.

Десерты. Сорбет, фруктовые салаты, запеченное яблоко — идеальные варианты, не содержащие какао и шоколада.

Путешествия

Дорожный запас. В дорогу возьмите разрешенные продукты: сухофрукты, галетное печенье, несоленые орехи, фрукты.

Осторожность с мясом. Избегайте готовых копченостей, колбас и наваристых блюд в придорожных кафе. Отдавайте предпочтение молочным продуктам (кефир, йогурт) и кашам.

Таким образом, даже вдали от дома можно поддерживать требуемый режим. Всегда полезно иметь при себе список разрешенных и запрещенных продуктов для «Стола № 6», чтобы быстро принимать правильные решения в магазине или ресторане. Главное — это дисциплина и понимание того, что каждый прием пищи является частью вашего лечения.

В целом «Стол № 6» — это не временная мера, а постоянная, сбалансированная и очень полезная система питания, которая не только помогает избежать приступов подагры и образования камней в почках, но и в целом оздоравливает организм, улучшая работу почек и снижая нагрузку на пищеварительную систему.

