Когда лень лепить пельмени, варю их! Нежные кнели из индейки с морковью и луком

Когда лень лепить пельмени, варю их! Нежные кнели из индейки с морковью и луком! Изысканное, но простое в приготовлении блюдо, которое поразит вас своей нежностью и сочностью! Эти воздушные кнели идеально подходят для легкого ужина, детского меню или когда хочется чего-то вкусного и полезного. Тают во рту!

Ингредиенты

  • Филе индейки — 800 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сливки — 3 ст. л.
  • Белый хлеб или батон — 3 ломтика
  • Лук зеленый — небольшой пучок
  • Морковь — 1-2 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Молоко — для замачивания хлеба

Приготовление

  1. Филе индейки нарежьте небольшими кусочками и пропустите через мясорубку или измельчите в блендере до состояния фарша. В глубокой миске смешайте фарш с сырыми яйцами, сливками и щепоткой соли. Ломтики белого хлеба залейте молоком на 2-3 минуты, затем отожмите и добавьте размоченный хлеб к фаршу. Морковь натрите на мелкой терке, зеленый лук очень мелко порубите.
  2. Добавьте овощи в фарш и тщательно перемешайте массу до однородности — она получится довольно нежной и мягкой. В широкую кастрюлю влейте воду, доведите до кипения и немного посолите. Убавьте огонь до среднего, чтобы вода не бурлила. С помощью двух столовых ложек сформируйте из фарша продолговатые кнели (формой напоминающие яйцо) и аккуратно опускайте их в кипящую воду. Варите кнели около 10 минут — готовые кнели станут упругими и всплывут на поверхность. Подавайте горячими, полив растопленным сливочным маслом, легким соусом или сметаной.

Ранее мы готовили ленивые пельмени без теста! Рецепт без возни — быстро и вкусно.

пельмени
простой рецепт
фарш
мясо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
