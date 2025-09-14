Когда лень лепить пельмени, варю их! Нежные кнели из индейки с морковью и луком

Когда лень лепить пельмени, варю их! Нежные кнели из индейки с морковью и луком! Изысканное, но простое в приготовлении блюдо, которое поразит вас своей нежностью и сочностью! Эти воздушные кнели идеально подходят для легкого ужина, детского меню или когда хочется чего-то вкусного и полезного. Тают во рту!

Ингредиенты

Филе индейки — 800 г

Яйца — 2 шт.

Сливки — 3 ст. л.

Белый хлеб или батон — 3 ломтика

Лук зеленый — небольшой пучок

Морковь — 1-2 шт.

Соль — по вкусу

Молоко — для замачивания хлеба

Приготовление

Филе индейки нарежьте небольшими кусочками и пропустите через мясорубку или измельчите в блендере до состояния фарша. В глубокой миске смешайте фарш с сырыми яйцами, сливками и щепоткой соли. Ломтики белого хлеба залейте молоком на 2-3 минуты, затем отожмите и добавьте размоченный хлеб к фаршу. Морковь натрите на мелкой терке, зеленый лук очень мелко порубите. Добавьте овощи в фарш и тщательно перемешайте массу до однородности — она получится довольно нежной и мягкой. В широкую кастрюлю влейте воду, доведите до кипения и немного посолите. Убавьте огонь до среднего, чтобы вода не бурлила. С помощью двух столовых ложек сформируйте из фарша продолговатые кнели (формой напоминающие яйцо) и аккуратно опускайте их в кипящую воду. Варите кнели около 10 минут — готовые кнели станут упругими и всплывут на поверхность. Подавайте горячими, полив растопленным сливочным маслом, легким соусом или сметаной.

