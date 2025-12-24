Рыбка по-царски с нежной заливкой: эта запеканка покорила всю семью — шедевр из простого минтая

Название «по-царски» это блюдо получило не за сложность, а за безупречный богатый вкус. Нежное филе белой рыбы, уложенное на подушку из карамелизованного лука и залитое воздушной сырно-сметанной смесью, после запекания превращается в невероятно сочное, тающее во рту угощение.

Две крупные луковицы нарезаю полукольцами и обжариваю на растительном масле до мягкости и золотистого цвета. Филе белой рыбы, например минтая или трески (600 г), нарезаю порционными кусками. В смазанную маслом форму для запекания выкладываю ровным слоем обжаренный лук. Сверху размещаю кусочки рыбы, слегка солю и перчу их. Для заливки в миске смешиваю сметану (200 г), мелко натертый твердый сыр (150 г), три яйца, добавляю соль и черный перец по вкусу. Все тщательно взбиваю вилкой или венчиком до однородности. Полученной смесью равномерно заливаю рыбу с луком. Ставлю форму в разогретую до 180 °C духовку и запекаю 25–30 минут, пока поверхность не покроется ровной золотистой корочкой, а рыба внутри не станет непрозрачной. Готовой запеканке даю постоять в форме 10–15 минут, затем нарезаю на порции и подаю.

