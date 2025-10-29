Зразы «Ласточкино гнездо» — быстро, сытно и все довольны! Куриные шарики с яйцом — ленивый ужин

Куриные зразы с яйцом — это изысканное блюдо, которое прекрасно подойдет для праздничного стола или сытного семейного ужина. Нежное куриное филе, обернутое вокруг вареного яйца, создает удивительную композицию вкусов и текстур. При разрезании открывается аппетитный вид: сочное мясо обрамляет желток, словно солнечная сердцевина. Это блюдо выглядит сложным в исполнении, но на деле готовится достаточно просто. Оно станет настоящим кулинарным открытием для тех, кто хочет удивить гостей или порадовать близких необычной подачей обычных ингредиентов.

Для приготовления вам понадобится 500 г куриного фарша, 4 вареных яйца, луковица, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. муки, 1 яйцо для панировки, панировочные сухари, соль, перец, растительное масло. Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте до золотистости. Смешайте фарш с обжаренным луком и чесноком, посолите, поперчите. Разделите фарш на 4 части. Каждую часть раскатайте в лепешку, в центр положите очищенное вареное яйцо. Аккуратно заверните фарш вокруг яйца, формируя аккуратную котлету. Обваляйте каждую зразу в муке, затем во взбитом яйце и панировочных сухарях. Обжарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон, затем убавьте огонь и доведите до готовности под крышкой 10–15 минут. Подавайте с картофельным пюре или овощным салатом.

