22 октября 2025 в 12:21

Классический тыквенный суп-пюре без бульона на 34 ккал: едим и худеем

Тыквенный суп-пюре Тыквенный суп-пюре Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тыква — природный источник витаминов и минералов. А еще она улучшает работу пищеварения и идеально подходит для похудения. Делимся классическим рецептом тыквенного супа без бульона: получается всего 34 ккал на 100 г.

Ингредиенты

  • Мякоть тыквы (без семян и кожуры) — 400 г
  • Вода — 400 мл
  • Луковица — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Масло растительное —1 ст. л.
  • Кориандр молотый — 1/4 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч.л.
  • Перец молотый — по вкусу
  • Сливки 20% — 1 ч. л. для подачи (по желанию)
  • Семечки тыквы — горсть для подачи (по желанию)

Способ приготовления

Тыкву и очищенный лук нашинкуйте тонкими слайсами. Чеснок расплющьте пестиком или рукояткой ножа.

Влейте масло в сотейник или кастрюлю, разогрейте. Далее всыпьте лук, жарьте 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте еще 3 минуты.

Добавьте воду, тыкву, приправы, хорошо перемешайте. Варите на слабом огне под крышкой 20 минут после закипания.

Пюрируйте суп с помощью блендера, добившись однородной консистенции.

Разлейте суп по тарелкам, при желании украсьте капелькой сливок и очищенными тыквенными семечками.

Классический тыквенный суп готов!

  • Время приготовления — 35 минут
  • Калорийность — 34 ккал на 100 г

Ранее мы поделились рецептом диетической запеканки с курицей и брокколи.

