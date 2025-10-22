Классический тыквенный суп-пюре без бульона на 34 ккал: едим и худеем

Тыква — природный источник витаминов и минералов. А еще она улучшает работу пищеварения и идеально подходит для похудения. Делимся классическим рецептом тыквенного супа без бульона: получается всего 34 ккал на 100 г.
Ингредиенты
- Мякоть тыквы (без семян и кожуры) — 400 г
- Вода — 400 мл
- Луковица — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Масло растительное —1 ст. л.
- Кориандр молотый — 1/4 ч. л.
- Соль — 1/2 ч.л.
- Перец молотый — по вкусу
- Сливки 20% — 1 ч. л. для подачи (по желанию)
- Семечки тыквы — горсть для подачи (по желанию)
Способ приготовления
Тыкву и очищенный лук нашинкуйте тонкими слайсами. Чеснок расплющьте пестиком или рукояткой ножа.
Влейте масло в сотейник или кастрюлю, разогрейте. Далее всыпьте лук, жарьте 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте еще 3 минуты.
Добавьте воду, тыкву, приправы, хорошо перемешайте. Варите на слабом огне под крышкой 20 минут после закипания.
Пюрируйте суп с помощью блендера, добившись однородной консистенции.
Разлейте суп по тарелкам, при желании украсьте капелькой сливок и очищенными тыквенными семечками.
Классический тыквенный суп готов!
- Время приготовления — 35 минут
- Калорийность — 34 ккал на 100 г
