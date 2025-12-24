«Мимоза» без картошки и моркови: легкий вариант любимого салата, который на празднике исчезает первым

Классическую «Мимозу» я готовлю давно, но однажды решила убрать из нее привычные овощи и была приятно удивлена. Салат получился более нежным, воздушным и совсем не тяжелым для желудка. Такой вариант особенно хорош, когда хочется праздничного вкуса без лишней сытости.

Готовлю эту «Мимозу» только из простых и качественных продуктов. Беру консервы — 1 банку, твердый сыр — 100 г, репчатый лук — 1 штуку, куриные яйца — 5 штук и майонез по вкусу. Рыбу выбираю любую: сайру, сардины, скумбрию или горбушу.

Яйца отвариваю, остужаю и натираю на крупной терке. Лук мелко режу и при необходимости ошпариваю кипятком, чтобы ушла горечь. С консервов сливаю жидкость и разминаю рыбу вилкой. Сыр тоже натираю. В салатник выкладываю слоями: рыба, лук, яйца и сыр, каждый слой промазываю майонезом. Даю салату настояться в холодильнике несколько часов и подаю, украсив зеленью. Получается легко, вкусно и очень по-домашнему.

