Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 11:11

Все о питахайе: полезный экзот, который не оставит вас равнодушными

Все о питахайе: полезный экзот, который не оставит вас равнодушными Все о питахайе: полезный экзот, который не оставит вас равнодушными Фото: Shutterstock/FOTODOM

Питахайя, она же драконий фрукт, — это экзотический плод, который привлекает внимание не только ярким внешним видом, но и исключительными вкусовыми качествами и полезными свойствами. Этот фрукт растет на кактусе рода Hylocereus и широко распространен в тропических и субтропических регионах, таких как Юго-Восточная Азия, Центральная и Южная Америка.

Внешний вид и вкусовые особенности

Питахайя обладает яркой, привлекающей внимание окраской кожуры — обычно это насыщенный розовый или красный оттенок с зелеными «лепестками». Фрукт имеет белую, красную или даже желтую мякоть с мелкими черными семенами, которая по вкусу напоминает смесь киви и груши с легкой сладкой ноткой и освежающей кислинкой. Такой необычный вкус делает его идеальным для употребления как в свежем виде, так и в составе разнообразных десертов, смузи и салатов.

Полезные свойства питахайи

Польза питахайи для здоровья значительна. Этот фрукт богат антиоксидантами, такими как витамины С и Е, которые помогают бороться с воспалениями и замедляют процессы старения.

В составе также есть большое количество пищевых волокон, способствующих нормализации пищеварения и поддержанию здорового уровня сахара в крови, что особенно важно для диабетиков.

Калий и магний, присутствующие в плоде, поддерживают сердечно-сосудистую систему и регулируют артериальное давление. Кроме того, питахайя содержит ферменты, улучшающие обмен веществ и способствующие детоксикации организма.

Полезные свойства питахайи Полезные свойства питахайи Фото: Shutterstock/FOTODOM

Низкая калорийность и диетические преимущества

Еще одним преимуществом питахайи является ее низкая калорийность (50 ккал на 100 г) при высокой питательной ценности, что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за весом или придерживается здорового питания. Благодаря своему уникальному сочетанию вкусов и пользы этот фрукт может стать ярким дополнением к рациону, придавая разнообразие и заряд энергии.

Использование в кулинарии

На кухне питахайю используют не только целиком, но и как компонент для джемов, соусов, коктейлей. Ее свежий вкус гармонично сочетается с цитрусовыми и другими тропическими плодами. Учитывая все полезные качества и неповторимый вкус, питахайя заслуженно занимает место среди наиболее востребованных плодов-экзотов современности.

Таким образом, питахайя — это не просто красивый и необычный фрукт, но и источник множества полезных веществ, который может разнообразить питание и поддержать здоровье.

Ранее мы рассказали, как приготовить ленивый десерт из сока питахайи.

фрукты
польза
польза для здоровья
калорийность
калории
витамины
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший солдат ВСУ раскрыл истинную роль «Азова» под Красноармейском
«Стала посмешищем»: в одной стране разразился скандал из-за поставок F-35
Россиянина после чаепития с «арестантским» тортом отправили в СИЗО
В Италии разгорелся скандал из-за фото премьер-министра без одежды
Взрыв в Стерлитамаке 4 ноября: что известно, разрушения, сколько жертв
В Белоруссии арестовали виновника гибели семьи из России
Гигантского кита выбросило на берег на Сахалине после шторма
«Серийные убийцы»: в РПЦ высказались о сделавших аборт женщинах
Основателя «Наших» облили ряженкой со словами «свали из России»
Пашинян назвал условие для изменений в работе миссии ЕС в Армении
Все о питахайе: полезный экзот, который не оставит вас равнодушными
Ученые назвали неочевидный симптом рака
Секрет красивой фигуры: творожная запеканка в духовке без муки и манки
Важный гость из США сделал заявление после встречи с Зеленским
Глава Нижегородской области рассказал о последствиях падения обломков БПЛА
Осенний хариус в Приморье: руководство для успешной ловли
Суд высказался о дееспособности Долиной в момент продажи квартиры
Названа вероятная стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской
Военэксперт рассказал, где Россия может устроить ВСУ сюрприз на фронте
Названа скрытая причина сухости стоп и локтей
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.