11 ноября 2025 в 20:00

Солнце готовит Земле самый сильный удар за цикл

РАН: Землю 12 ноября ждет самый мощный удар солнечной плазмы за несколько лет

Самый мощный в 2025 году выброс плазмы на Солнце поглотит облака от предыдущих вспышек и нанесет самый сильный удар по Земле за весь 25-й солнечный цикл, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Они предупредили о пике геомагнитного воздействия в среду, 12 ноября.

Согласно данным моделирования, новый выброс плазмы догонит и поглотит все ранее выпущенные солнечные облака, летящие к Земле. Ученые отметили, что предыдущие прогнозы о двух отдельных ударах утратили актуальность.

Удар по Земле ожидается завтра, и, согласно модели, он будет самым сильным в текущем, 25-м солнечном цикле, — говорится в сообщении.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что на Солнце произошла самая мощная вспышка за 2025 год. По их данным, взрыв произошел в области 4274, которая ранее уже была местом нескольких других вспышек.

Также на Солнце до этого произошла мощная вспышка, которая начала разрушать гигантский протуберанец. Размеры уничтожаемого плазменного образования составили около 300 тыс. километров.

