Десятки россиян оказались в больнице, прокуратура — в Госдуме: что дальше

Инсайдеры считают, что Генерал Армагеддон возвращается на СВО, депутат Госдумы Анатолий Вороновский остался без защиты и передан в руки следствия, а в Чечне на похоронах произошло ЧП с 42 пострадавшими.

Смертоносная тактика Суровикина снова в игре

Кремль планирует поручить курирование ключевых направлений в условиях зимнего периода Генералу Армагеддону Сергею Суровикину, сообщает Telegram-канал «Разведчик». Вероятно, это станет самым громким возвращением 2025 года.

«По словам источников, именно Сергею Суровикину поручено выстроить систему укреплений и разработать комплекс мер для защиты ключевых направлений в условиях зимнего периода», — пишет Telegram-канал «Разведчик».

Командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

По данным инсайдеров, Суровикин известен жесткой тактикой и детальным планированием, он мастерски использует особенности местности и климата в своих операциях. Военачальник «на подсознательном уровне» учитывает ряд факторов и успешно задействует их против противника.

Каких шагов ждать от Генерала Армагеддона, неизвестно, однако источники сообщают, что в 2026 году стратегия ведения СВО сильно поменяется — в очередной раз оставив за спиной военное искусство всего мира. Речь идет о более гибком и скрытном наступлении, основными преимуществами станут мобильность, внезапность и быстрая смена позиций.

«Суровикин может попробовать продвинуть свою нереализованную идею — мобильные многоцелевые укрепрайоны, которые можно быстро перестраивать под разные сценарии обстановки: от отражения атаки до резкого контрнаступления или формирования пункта снабжения», — уточняет «Разведчик».

Суровикин исчез из публичного поля после видеообращения к бойцам ЧВК «Вагнер» во время мятежа компании 23 июня 2023 года. Где сейчас находится Суровикин — неизвестно. В конце февраля член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что он работает в должности военного советника в Африке. При этом парламентарий не уточнил, в какой именно стране задействован генерал. В мае в Сети появилось несколько фотографий с Суровикиным. Один из снимков был сделан во время памятного мероприятия в Африке.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ Фото: МО РФ

По данным осведомленных источников, именно под руководством Суровикина осенью 2022 года была развернута масштабная кампания ракетных и дроновых атак на ключевые объекты украинской инфраструктуры. Особое внимание было уделено энергетическому сектору. В преддверии зимы, которая, по прогнозам, станет серьезным испытанием для всего региона, у российского командования может появиться возможность завершить начатое три года назад.

Как отмечают украинские аналитики, возвращение Генерала Армагеддона происходит в критический момент: систематические атаки на энергосистему Украины продолжаются, и, по данным Telegram-канала «Резидент», до полномасштабного блэкаута осталось всего три-четыре целевых удара.

«Все сценарии от правительства [Украины] — негативные, газа нам хватит только до февраля, а электроэнергию придется отключать по 12 часов в сутки. До полного блэкаута — три-четыре массовых ракетных удара», — предполагает украинский источник.

Как рассказал председатель совета украинской Ассоциации возобновляемой энергии Станислав Игнатьев, в настоящее время жители Киева проводят без стабильного электроснабжения в среднем 14–16 часов в день. Он также напомнил об ударах по двум сверхмощным теплоэлектростанциям: в Киевской области — Трипольской, в Харьковской — Змиевской ТЭС.

Первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов, комментируя ситуацию с отключениями света, пояснил, что из-за масштабных разрушений украинской генерации ее ремонт существенно затруднен. По его словам, все теплоэлектростанции компании «Центрэнерго» прекратили генерацию электричества.

«Есть дефицит мощности, не хватает запчастей. В этих условиях почасовые отключения света неизбежны, и в большинстве регионов они уже введены. Самая сложная ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Там действует до трех очередей почасовых отключений одновременно. В других областях почасовые отключения достигают двух с половиной очередей», — заявил Некрасов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как считают эксперты, восстановление после последней массированной атаки будет продолжаться еще несколько недель — в это время страна будет жить в режиме трех-четырех очередей блэкаутов. Есть возможность стабилизировать до двух ступеней, а затем и до одной.

«Морозов еще нет, и генерации уже не хватает. В будущем это будет только сложнее. Если мы переживем зиму в два этапа отключений, это будет огромный успех», — заключил сотрудник одной из украинских госкомпаний энергетического сектора.

Депутат без защиты: Вороновского лишили неприкосновенности

Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Анатолия Вороновского и дала согласие на возбуждение против него уголовного дела. Решение было принято в ходе закрытого голосования — за отмену иммунитета проголосовали 416 депутатов. Поводом послужила рекомендация мандатной комиссии, согласованная с Генеральной прокуратурой. Известно, что ее представители посетили заседание. Также на голосовании был и Вороновский. Для выхода он облачился во все черное.

Сам депутат ранее рассказал, что не понимает, почему его хотят лишить иммунитета. Парламентарий утверждал, что он узнал об обращении генпрокурора из публикаций на сайте Государственной думы. По мнению депутата, лишение неприкосновенности, вероятно, связано с желанием следствия его допросить.

Парламентарий Константин Затулин заявил, что Вороновский выразил готовность к сотрудничеству со следственными органами. По его словам, коллега не планирует скрываться от правосудия и уже передал свой заграничный паспорт.

Анатолий Вороновский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В своем выступлении на сегодняшнем заседании Государственной думы депутат Анатолий Вороновский заявил о своем желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным. Он не намерен скрываться и уже сдал свой заграничный паспорт», — отметил Затулин.

Он пояснил, что итоги расследования будут представлены парламенту для ознакомления. Если в отношении Вороновского будет выдвинуто официальное обвинение, то будет поднят вопрос о лишении его депутатского мандата.

Ранее председатель комитета по вопросам контроля за доходами парламентариев, мандатным вопросам и этике ГД Отари Аршба рассказал, что Вороновский подозревается правоохранительными органами во взяточничестве. Другой информации пока нет.

Трагедия на похоронах: 42 пострадавших в Чечне

Во время траурной церемонии в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни обрушилась временная деревянная конструкция. По неофициальным данным, травмы получили 42 человека, 20 из них были госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии.

Изначально в Сети сообщалось, что обрушился балкон частного дома. Однако в администрации района уточнили, что произошло обрушение временной деревянной конструкции. Известно, что ЧП случилось в зоне, где находились женщины: мужчины во время траурных мероприятий находятся в отдельном доме.

Позже пресс-служба республиканской прокуратуры объявила о начала проверки: «В соответствии с поручением прокурора республики Арсана Адаева организована проверка по факту происшествия в с. Ишхой-Юрт Гудермесского района».

Также доследственную проверку по статье 238 УК «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» проводит региональное СУ СКР. В ведомстве о количестве пострадавших не сообщают.

