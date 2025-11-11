Освобождение Купянска и Красноармейска: новости СВО на вечер 11 ноября

ВС России заняли три объекта в Купянске, командира ВСУ осудили за расстрел российских пленных. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 11 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Российские бойцы заняли три объекта в Купянске

Бойцы российской армии освободили нефтебазу и две железнодорожные станции в Купянске от ВСУ, сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на слова командира штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным Ловец. Таким образом ВС РФ усилили влияние в населенном пункте.

Боец уточнил, что военные также вели зачистку станции Купянск-Сортировочная. Поражение наносилось и по позициям противника в Купянске-Узловом.

Позже в пресс-службе Минобороны сообщили, что ВС России полностью установили контроль над восточной частью Купянска в Харьковской области. Военные продолжили ликвидацию блокированных сил ВСУ. По информации ведомства, за задачу отвечали подразделения группировки «Запад».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук при этом отметил, что Вооруженные силы России могут освободить Купянск в течение недели. По его мнению, перед этим российским военным предстоит столкнуться с масштабными формированиями ВСУ.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/ РИА Новости

Красноармейск могут освободить за неделю

Вооруженные силы России могут освободить Красноармейск (украинское название — Покровск) в течение одной-двух недель, заявлял военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в городе еще могут оставаться изолированные группы бойцов украинской армии, которые лишились последнего пути для отступления.

Эксперт отметил, что после освобождения Красноармейска Вооруженные силы РФ укрепят свои позиции в Запорожье. По его мнению, утрата контроля над городом будет иметь значительные стратегические последствия для ВСУ.

Он подчеркнул, что для ВСУ потеря Красноармейска станет серьезным ударом как в военном, так и в имиджевом плане. По словам военэксперта, после поражения украинская армия столкнется с неудачами и на других участках фронта.

Тем временем в Минобороны РФ уточнили, что ВС РФ ведут наступательные действия в Красноармейске, за сутки боев противник был выбит из 256 зданий. Штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала, пояснили в ведомстве.

Пресс-служба ведомства также отметила успехи ВС РФ в Кривом Роге. По последней информации, там продолжается зачистка от украинских военных, были освобождены 98 зданий.

Крупный тайник ВСУ обнаружили в лесополосе в ДНР

Военнослужащие Росгвардии нашли тайник с 600 боеприпасами ВСУ в районе Дебальцево в ДНР, сообщила пресс-служба ведомства. Кроме того, там обнаружили более 60 взрывателей, в том числе производства стран НАТО.

Также в тайнике обнаружили немецкую противопехотную мину и двигатели противотанковых гранат. Все боеприпасы будут уничтожены, уточнили в Росгвардии.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинского командира осудили за расстрел россиян

В ДНР заочно осудили 52-летнего командира ВСУ Николая Крикливенко за приказ расстрелять двух российских военнопленных, сообщила Главная военная прокуратура России. Его приговорили к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Крикливенко объявили в международный розыск. В отношении него возбудили дела по ч. 3 ст. 33, п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 356 УК РФ.

Энергетический коллапс затронул всю Украину

В минувшую субботу, 8 ноября, впервые все крупные города Украины остались без электричества, сообщили немецкие журналисты. Отмечается, что свет пропал после ночной атаки подстанций и так и не появился к вечеру.

Как было сказано в материале, в воскресенье в Киеве частично восстановили подачу электричества — по три раза в день по три часа. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других городах страны.

