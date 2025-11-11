Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 13:34

Украинского командира заочно осудили за расстрел российских военнопленных

В ДНР осудили командира ВСУ за приказ расстрелять российских военнопленных

Здание главной военной прокуратуры РФ Здание главной военной прокуратуры РФ Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В ДНР заочно осудили командира ВСУ Николая Крикливенко за приказ расстрелять двух российских военнопленных, сообщила Главная военная прокуратура России. Его приговорили к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего командира батальона <…> ВСУ подполковника Николая Крикливенко, — говорится в сообщении.

Крикливенко объявили в международный розыск. В отношении него возбудили дела по ч. 3 ст. 33, п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 356 УК РФ.

Ранее двое колумбийских наемников из рядов ВСУ были приговорены в ДНР к 13 годам колонии каждый. Они были экстрадированы в Россию из Венесуэлы. Они участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ до июля 2024 года.

До этого жителя поселка Володарское в Донецкой Народной Республике Сергея Петрика приговорили к 15 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. По данным следствия, он передавал представителям украинских спецслужб сведения о местах дислокации российских подразделений.

