Житель ДНР помог СБУ и отправился в тюрьму на 15 лет

Жителя поселка Володарское в Донецкой Народной Республике Сергея Петрика приговорили к 15 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене, сообщает РИА Новости. По данным следствия, он передавал представителям украинских спецслужб сведения о местах дислокации российских подразделений.

Сергей Петрик был задержан <...> по подозрению в пособничестве украинским спецслужбам. <...> Верховный суд ДНР <...> назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 105 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Как уточнили в УФСБ России по ДНР, Петрик сам вышел на связь с представителями СБУ через мессенджер WhatsApp и передавал информацию, представляющую интерес для украинской стороны. Сам подозреваемый считает себя невиновным и намерен обжаловать решение суда.

Ранее в Калининграде возбудили уголовное дело о государственной измене против местного жителя: мужчина неоднократно переводил деньги финансирующим ВСУ организациям. После этого подозреваемого заключили под стражу. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.