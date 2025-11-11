Военэксперт раскрыл, как освобождение Красноармейска повлияет на ход СВО Военэксперт Дандыкин: после взятия Красноармейска РФ усилит позиции в Запорожье

После освобождения Красноармейска Вооруженные силы РФ укрепят свои позиции в Запорожье, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, утрата контроля над городом будет иметь значительные стратегические последствия для ВСУ.

Освобождение Красноармейска позволит высвободить группировку ВС РФ. Часть может уйти в тыл восстанавливать боеготовность, часть отправится на Запорожское направление, где у нас намечаются успехи — образовался мешок в районе Димитрова и Мирнограда. Часть продолжит освобождать ДНР. Впереди Краматорск, Славянск, Константиновка. Будут перебрасывать войска, усиливать. Без работы не останутся, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что для ВСУ потеря Красноармейска станет серьезным ударом как в военном, так и в имиджевом плане. По словам военэксперта, после поражения украинская армия столкнется с неудачами и на других участках фронта.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что ВСУ предприняли попытку разблокировать единственный возможный выход из Красноармейска. По его словам, речь идет о населенном пункте Гришино.