11 ноября 2025 в 10:47

Крупный тайник ВСУ обнаружили в лесополосе в ДНР

Военнослужащие Росгвардии нашли тайник с 600 боеприпасами ВСУ в ДНР

Фото: t.me/RosgvardOfficial*

Военнослужащие Росгвардии нашли тайник с 600 боеприпасами ВСУ в районе Дебальцево в ДНР, сообщила пресс-служба ведомства. Кроме того, там обнаружили более 60 взрывателей, в том числе производства стран НАТО.

Росгвардейцы обнаружили и изъяли свыше 600 боеприпасов различного калибра, более 60 взрывателей, в том числе производства стран НАТО, — говорится в сообщении.

Также в тайнике найдена немецкая противопехотная мина и двигатели противотанковых гранат. Все боеприпасы будут уничтожены.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что после освобождения Красноармейска Вооруженные силы РФ займутся укреплением своих позиций в Запорожье. По его мнению, утрата контроля над городом будет иметь значительные стратегические последствия для ВСУ.

До этого командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным Ловец заявил, что бойцы российской армии освободили нефтебазу и две железнодорожные станции в Купянске от ВСУ. Таким образом, ВС РФ все больше усиливают влияние в населенном пункте.

Россия
Росгвардия
ДНР
боеприпасы
ВСУ
