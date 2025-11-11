Крупный тайник ВСУ обнаружили в лесополосе в ДНР Военнослужащие Росгвардии нашли тайник с 600 боеприпасами ВСУ в ДНР

Военнослужащие Росгвардии нашли тайник с 600 боеприпасами ВСУ в районе Дебальцево в ДНР, сообщила пресс-служба ведомства. Кроме того, там обнаружили более 60 взрывателей, в том числе производства стран НАТО.

Росгвардейцы обнаружили и изъяли свыше 600 боеприпасов различного калибра, более 60 взрывателей, в том числе производства стран НАТО, — говорится в сообщении.

Также в тайнике найдена немецкая противопехотная мина и двигатели противотанковых гранат. Все боеприпасы будут уничтожены.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что после освобождения Красноармейска Вооруженные силы РФ займутся укреплением своих позиций в Запорожье. По его мнению, утрата контроля над городом будет иметь значительные стратегические последствия для ВСУ.

До этого командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным Ловец заявил, что бойцы российской армии освободили нефтебазу и две железнодорожные станции в Купянске от ВСУ. Таким образом, ВС РФ все больше усиливают влияние в населенном пункте.