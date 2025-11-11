Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 14:54

В зоне СВО заметили бронированного «ежика» весом в десятки тонн

В зоне СВО заметили танк с расплетенными стальными канатами для защиты от дронов

Танк Т-72Б3М Танк Т-72Б3М Фото: МО РФ

В зоне СВО заметили всесторонне модифицированный российский танк. Снимок с ним опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха». Авторы канала не указали, какая именно модель танка представлена по фотографии — это может быть как Т-80, так и Т-72.

Судя по фотографии, для защиты от дронов башню танка покрыли расплетенными стальными канатами, а на броню повесили цепи с трубами. По информации канала, на технику также установили системы РЭБ и противоминный трал ТМТ-К.

Ранее сообщалось, что российские военные начали использовать противодроновые «медузы» для защиты танков от атак БПЛА. Система представляет собой веер металлических тросов, свисающих с корпуса танка. Новая конструкция легче и сохраняет подвижность башни в отличие от металлических листов, а также не ограничивает обзор экипажа.

До этого в зоне СВО заметили российский Т-72 с «мангалом» — решеткой против FPV-дронов, «дошираком» из стальных тросов и «ежом» для защиты корпуса. Дополнительно транспортное средство оснащено блоками «Контакт» и минным тралом КМТ-7.

Россия
СВО
танки
модификации
