Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 15:48

Суд вынес приговор главе ГК «Пикет» за бракованные бронежилеты

Гендиректор ГК «Пикет» Есипов получил девять лет за бракованные бронежилеты

Андрей Есипов Андрей Есипов Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов осужден на девять лет колонии по делу о поставке некачественных бронежилетов, сообщает ТАСС. Суд признал его виновным в мошенничестве, а также оштрафовал на 800 тыс. рублей.

Признать Есипова виновным и окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и штрафа 800 тыс. руб. Иск Минобороны на 2,4 млрд рублей удовлетворить, — сказала судья.

Всего по уголовному делу проходят не менее девяти человек. Среди них — финансовый директор Виктория Антонова и бывший начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко. Согласно материалам дела, в зону СВО было поставлено 20 тыс. бронежилетов, качество которых не отвечало необходимым требованиям. Размер ущерба составил более 2 млрд рублей.

Гособвинение запрашивало для фигуранта 12 лет колонии. Дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемый полностью признал свою вину.

Ранее Мещанский суд Москвы отклонил просьбу Есипова о приостановлении уголовного дела. Фигурант заявил, что хочет подписать военный контракт и отправиться на спецоперацию. В связи с этим адвокат направил в суд соответствующее ходатайство, которое было отклонено.

бронежилеты
суды
приговоры
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог предупредил, кому опасно пить кефир перед сном
Россиянку осудили за госизмену
В Госдуме предложили лучший ответ на запрет Евросоюза выдавать мультивизы
Поехал домой на коляске: маньяку «простили» 25 изнасилований
Россиянку и ее сына обвинили в участии в движении «Граждане СССР»
Назван наиболее вероятный способ лечения газовой гангрены у бойцов ВСУ
Посол Азербайджана заявил о выходе отношений Баку и Москвы на новый уровень
Освобождение Купянска и Красноармейска: новости СВО на вечер 11 ноября
«Он был настоящим лидером!»: Намин раскрыл судьбу музыканта Носкова
Мобильный интернет могут отключить насовсем? Что произошло в Ульяновске
В Амурской области скончался впавший в кому после ДТП телеведущий
Раскрыта сумма ущерба от обрушения конструкций в Красногорске
В России появился фонд «Загадка Усольцевых»: кто и зачем его создал
СК начал проверку после обрушения балкона частного дома в Чечне
Турция с Грузией и Азербайджаном объединились для поисков упавшего самолета
Угнать МиГ-31 и ударить по НАТО: как Киев втягивает ЕС в конфликт с Россией
Врач рассказала, как правильно заниматься спортом при сахарном диабете
Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию в составе сборной СССР
В Забайкалье застрелен сотрудник военной полиции
Полина Диброва отреагировала на скандал с расстегнутой ширинкой экс-супруга
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.