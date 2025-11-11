Суд вынес приговор главе ГК «Пикет» за бракованные бронежилеты

Гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов осужден на девять лет колонии по делу о поставке некачественных бронежилетов, сообщает ТАСС. Суд признал его виновным в мошенничестве, а также оштрафовал на 800 тыс. рублей.
Признать Есипова виновным и окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и штрафа 800 тыс. руб. Иск Минобороны на 2,4 млрд рублей удовлетворить, — сказала судья.
Всего по уголовному делу проходят не менее девяти человек. Среди них — финансовый директор Виктория Антонова и бывший начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко. Согласно материалам дела, в зону СВО было поставлено 20 тыс. бронежилетов, качество которых не отвечало необходимым требованиям. Размер ущерба составил более 2 млрд рублей.
Гособвинение запрашивало для фигуранта 12 лет колонии. Дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемый полностью признал свою вину.
Ранее Мещанский суд Москвы отклонил просьбу Есипова о приостановлении уголовного дела. Фигурант заявил, что хочет подписать военный контракт и отправиться на спецоперацию. В связи с этим адвокат направил в суд соответствующее ходатайство, которое было отклонено.