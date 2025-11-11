Суд вынес приговор главе ГК «Пикет» за бракованные бронежилеты Гендиректор ГК «Пикет» Есипов получил девять лет за бракованные бронежилеты

Гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов осужден на девять лет колонии по делу о поставке некачественных бронежилетов, сообщает ТАСС. Суд признал его виновным в мошенничестве, а также оштрафовал на 800 тыс. рублей.

Признать Есипова виновным и окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и штрафа 800 тыс. руб. Иск Минобороны на 2,4 млрд рублей удовлетворить, — сказала судья.

Всего по уголовному делу проходят не менее девяти человек. Среди них — финансовый директор Виктория Антонова и бывший начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко. Согласно материалам дела, в зону СВО было поставлено 20 тыс. бронежилетов, качество которых не отвечало необходимым требованиям. Размер ущерба составил более 2 млрд рублей.

Гособвинение запрашивало для фигуранта 12 лет колонии. Дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемый полностью признал свою вину.

Ранее Мещанский суд Москвы отклонил просьбу Есипова о приостановлении уголовного дела. Фигурант заявил, что хочет подписать военный контракт и отправиться на спецоперацию. В связи с этим адвокат направил в суд соответствующее ходатайство, которое было отклонено.