Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 17:14

Поставщику Минобороны РФ грозит 12 лет колонии за бракованные бронежилеты

Гендиректору ГК «Пикет» Есипову запросили 12 лет колонии по делу о бронежилетах

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Генеральному директору группы компаний «Пикет» Андрею Есипову могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, сообщает ТАСС. Мужчину обвиняют в поставке бракованных бронежилетов для военнослужащих Минобороны России.

Путем частичного сложения окончательно прошу назначить Есипову 12 лет лишения свободы, со штрафом 3 млн 641 тыс. рублей, — заявил прокурор.

Всего по уголовному делу проходят не менее девяти человек. Среди них — финансовый директор Виктория Антонова и бывший начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко. Согласно материалам дела, в зону СВО было поставлено 20 тыс. бронежилетов, качество которых не отвечало необходимым требованиям. Размер ущерба составил более 2 млрд рублей.

Ранее Мещанский суд Москвы отклонил просьбу Есипова о приостановлении уголовного дела. Фигурант заявил, что хочет подписать военный контракт и отправиться на спецоперацию. В связи с этим адвокат направил в суд соответствующее ходатайство, которое было отклонено.

суды
бронежилеты
Минобороны РФ
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как-то живу»: Лукашенко назвал предмет, без которого он обходится
Правила поступления в российские вузы в 2026 году изменятся
Путину рассказали об отечественной разработке «Вжух»
Гости наелись и счастливы! Новогодний картофельный салат с курицей
Депутат Боярский высказался о вероятном отключении Рунета от мировой сети
«Оговорка по Фрейду»: Журова о скандале японцев из-за Курильских островов
Названо количество погибших при взрыве в столице Индии
Загулявшую в Таиланде россиянку депортируют на родину
Прохор Шаляпин удивил подписчиков совместным выходом с мамой в свет
«Вывели на чистую воду»: в Госдуме высказались о скандале вокруг BBC
Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема обезболивающего
Налоговые вычеты и льготы: как правильно оформить в 2025 году
Министры финансов ЕС отложили решение по активам России
Единый стандарт благоустройства дворов введут в одном регионе России
Появились кадры, как дрон ВС России сбил беспилотник ВСУ банкой тушенки
В Симферополе рабочие засыпали траншею с телом упавшего пенсионера
Застрявший в узкой пещере турист увидел ангелов с демонами и умер
Восемь человек погибли, 11 ранены при взрыве машины в Старом Дели
«Вербуют через наркокартели»: раскрыта тайна колумбийских наемников ВСУ
Ученые назвали вирус опаснее COVID-19
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.