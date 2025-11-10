Поставщику Минобороны РФ грозит 12 лет колонии за бракованные бронежилеты Гендиректору ГК «Пикет» Есипову запросили 12 лет колонии по делу о бронежилетах

Генеральному директору группы компаний «Пикет» Андрею Есипову могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, сообщает ТАСС. Мужчину обвиняют в поставке бракованных бронежилетов для военнослужащих Минобороны России.

Путем частичного сложения окончательно прошу назначить Есипову 12 лет лишения свободы, со штрафом 3 млн 641 тыс. рублей, — заявил прокурор.

Всего по уголовному делу проходят не менее девяти человек. Среди них — финансовый директор Виктория Антонова и бывший начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко. Согласно материалам дела, в зону СВО было поставлено 20 тыс. бронежилетов, качество которых не отвечало необходимым требованиям. Размер ущерба составил более 2 млрд рублей.

Ранее Мещанский суд Москвы отклонил просьбу Есипова о приостановлении уголовного дела. Фигурант заявил, что хочет подписать военный контракт и отправиться на спецоперацию. В связи с этим адвокат направил в суд соответствующее ходатайство, которое было отклонено.