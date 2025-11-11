Назван вероятный срок освобождения армией России Красноармейска

Вооруженные силы России могут освободить Красноармейск (Покровск) в течение одной-двух недель, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в городе еще могут оставаться изолированные группы бойцов украинской армии, которые лишились последнего пути для отступления.

Когда Россия освободит Красноармейск? На мой взгляд, через неделю-две. Это большой город, где могут оставаться изолированные группы Вооруженных сил Украины. Колонна российских войск, судя по видео, прошла по городу, но без техники. Однако Киев пока не признается в этом, но скоро [сделает заявление]. Бойцы ВС РФ перерезали последнюю дорогу, по которой украинцы могли уйти, — пояснил Дандыкин.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что колонна Вооруженных сил России в Красноармейске похожа на «жаждущих победы тигров». Так он прокомментировал опубликованное его коллегой Дмитрием Стешиным видео, на котором показана входящая в город колонна российских войск.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что украинские военные пытаются выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове (Мирнограде), переодеваясь в гражданскую одежду. По его словам, российские бойцы, имея богатый опыт, отслеживают ситуацию и пресекают эти попытки.