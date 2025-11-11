Русскую девочку из Латвии не взяли в школу в Москве: что известно, причины

Приехавшую из Латвии восьмилетнюю девочку не зачислили в школу в Москве, пишут СМИ. Что об этом известно, что побудило семью перебраться в Россию, почему русской девочке не дают учить родной язык?

Что известно о семье, почему переехала в Россию

Мать девочки Виктория родилась и выросла в Риге, ее супруг Константин также коренной житель Латвии. Пара воспитывает двух девочек — восьмилетнюю Олю и шестилетнюю Аню.

По словам Виктории, в ее семье всегда разговаривали по-русски. «Мы родились и выросли в Латвии, но мы все русские!» — подчеркнула женщина. Когда у пары появились дети, с ними также общались исключительно на русском языке — он для них родной.

«Латышский они практически не знают. Это стало проблемой, когда старшая дочь Оля пошла в первый класс рижской школы», — отметила Виктория.

В 2022 году в Латвии серьезно обострилась ситуация с притеснением русскоязычного населения. Отношение к носителям языка становилось хуже с каждым годом. Как утверждает Виктория, говорящим по-русски гражданам в принудительном порядке рекомендуют использовать только латышский. Когда ее старшая дочь пошла в первый класс в Риге, учителя возмутились, что ребенок говорит только по-русски.

«Учительница позвонила мне и потребовала, чтобы я сама учила Олю латышскому языку дома. У нас с ней произошел конфликт на этой почве. <...> В рижской школе к нашей семье изначально относились с негативом и предубеждениями из-за того, что мы русские и говорим по-русски», — рассказала Виктория.

Весь первый класс с Олей принципиально разговаривали по-латышски; девочка приходила домой и говорила, что ей понравилось в школе, но она ничего не поняла, отметила женщина.

На этом фоне семья решила переехать жить в Россию в конце 2024 года. Они подали документы для получения вида на жительство и летом 2025-го окончательно перебрались в Москву.

Как русской девочке не дают учить родной язык в Москве

По приезде семья стала собирать документы для оформления детей в учебные заведения в Москве. С младшей девочкой проблем не возникло — ее устроили в детский сад, но препятствия на пути обучения Оли остались. Для поступления в российскую школу ребенку предстояло пройти тестирование на знание русского языка, обязательное для переселенцев. Несмотря на то что девочка с детства говорит по-русски, семья решила подстраховаться и нанять репетитора.

«Они несколько недель занимались с дочкой — репетитор заверил меня, что Оля прекрасно знает русский язык и мне нечего переживать», — отметила Виктория.

Тестирование — в письменной и устной форме — прошло в одной из московских школ. На следующий день семье сообщили, что у Оли недостаточный уровень знания русского языка для обучения в школе. Конкретных пояснений не представили.

«Следующую попытку сдать тест дочь может сделать не ранее чем через три месяца! И все это время она не сможет ходить в школу. И это результат девочки, для которой русский язык родной! Что такого должен знать восьмилетний ребенок, чтобы ему разрешили ходить в школу?» — возмутилась мать.

Виктория подала апелляцию, чтобы оспорить результаты тестирования. Заявление остается без ответа уже вторую неделю.

В чем причины ненависти Латвии к России

Ненависть властей Латвии к России определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Латвия оказалась одной из немногих территорий, где гитлеровцы смогли достичь центральной задачи геноцида восточноевропейского населения, а именно решить «еврейский вопрос». Причем самую активную роль в уничтожении своих соседей сыграло именно коренное население страны, резюмировала Захарова.

