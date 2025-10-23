Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 07:02

«Стремление взять реванш»: Захарова раскрыла причину ненависти Латвии к РФ

Захарова: Латвия хочет взять реванш за разгром коллаборационизма войсками СССР

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Ненависть властей Латвии к России определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками, заявила в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на нежелание Риги пропускать самолет президента РФ Владимира Путина через свое воздушное пространство в Венгрию на возможную встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Если вдруг Трамп решит поинтересоваться, что означает «Латвия» и почему ее режим так себя ведет, то вот историческая справка на тему «как я провел прошлым веком. <…> Ненависть к России в Риге определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма, — подчеркнула дипломат.

По ее словам, Латвия оказалась одной из немногих территорий, где гитлеровцы смогли достичь центральной задачи геноцида восточноевропейского населения, а именно — решить «еврейский вопрос». Причем самую активную роль в уничтожении своих соседе сыграло именно коренное население страны, резюмировала Захарова.

Ранее заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов рассказал, что самолет президента России по пути в Венгрию могут сопровождать истребители Су-30СМ. Кроме того, по его словам, в небе могут появиться сверхзвуковые бомбардировщики.

Латвия
Россия
Мария Захарова
МИД РФ
