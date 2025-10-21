Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 13:18

Военный летчик рассказал, кто будет сопровождать Путина на пути в Венгрию

Летчик Попов: Путина на пути в Венгрию могут сопровождать истребители Су-30СМ

Истребитель Су-30СМ Истребитель Су-30СМ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет президента России Владимира Путина по пути в Венгрию могут сопровождать истребители Су-30СМ, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. Кроме того, по его словам, в небе могут появиться сверхзвуковые бомбардировщики.

Могут на сопровождение [самолета Путина в Венгрию] пойти Су-30СМ, Су-35, то есть истребители, которые будут сопровождать литерный борт на удалении, а может, и непосредственно в контакте, крыло в крыло, как говорится. Как это было сделано в 2023 году, когда президент [Владимир Путин] летал в Эмираты через Иран. Это тоже было сделано показательно. В любых условиях мы можем себя защитить, обеспечить и гарантированно выполнить полет, — отметил Попов.

Он подчеркнул, что, в частности, борт может сопровождаться Ту-22М3М. По его словам, это не противоречит международным договорам, но будет иметь значительное символическое значение.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию, что Путин полетит в Будапешт на одном самолете с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, сообщения в СМИ о таком сценарии являются фантастической версией.

