10 ноября 2025 в 17:55

«Вывели на чистую воду»: в Госдуме высказались о скандале вокруг BBC

Депутат Будуев заявил, что скандал с BBC подрывает доверие к западным СМИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скандал вокруг медиахолдинга BBC, опубликовавшего фейковую речь президента США Дональда Трампа, подрывает доверие к западным СМИ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Будуев. По его мнению, этот случай помог вывести на чистую воду британскую корпорацию, не раз уличенную в фабрикации новостей, и продемонстрировать ее предвзятость.

Корпорацию не раз ловили на лжи, однако ей всегда удавалось выходить сухой из воды. Сейчас, наконец, когда это коснулось Дональда Трампа, ее вывели на чистую воду, и руководству пришлось подать в отставку. Несомненно, такие случаи подрывают доверие к западным СМИ, — отметил парламентарий.

По словам депутата, руководство Евросоюза поставило перед западными СМИ задачу не допускать публикацию правдивой информации из России. По этой причине большинство зарубежных изданий превратились в «фабрики фейков», полагает собеседник.

Однако обобщать все зарубежные СМИ, как это делает Запад в отношении наших изданий, не совсем корректно. Существует множество журналистов и редакций, старающихся придерживаться высоких стандартов честности и качества информации. Тем не менее они оказались во власти тех, кто сейчас лжет по любому поводу, особенно когда это касается России, — заключил Будуев.

Ранее генеральный директор BBC Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили о своей отставке на фоне критики, последовавшей за искажением речи Трампа в программе Panorama в 2024 году. Монтаж создал ложное впечатление, будто политик поддерживал беспорядки в Капитолии во время своего выступления в январе 2021 года.

Госдума
BBC
Дональд Трамп
СМИ
