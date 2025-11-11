Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 21:38

В Венгрии высмеяли угрозы Зеленского о срыве поставок нефти из России

Аналитик Кошкович назвал заявления Зеленского о поставках нефти из РФ отчаянными

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского, которые направлены на срыв поставок российской нефти в Венгрию, звучат отчаянно, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. В своей публикации он также напомнил, что выработка электроэнергии на Украине полностью прекращена.

Зеленский ставит под угрозу поставки нефти из России в Венгрию тогда, когда собственная выработка электроэнергии на Украине полностью прекращена, при этом импорт осуществляется преимущественно через Венгрию, — написал он.

Кошкович считает, что слова украинского лидера звучат крайне «безрассудно». По его мнению, подобная риторика в дальнейшем может препятствовать поставкам венгерских ресурсов Украине.

Ранее Кошкович предупредил Зеленского о недопустимости вмешательства в работу нефтепровода «Дружба» после отключения теплоэлектростанций на Украине. Аналитик намекнул на возможность увеличения поставок электроэнергии из Венгрии, но только при условии сохранения безопасности трубопровода.

До этого министр внутренних дел США Даг Бургум заявил, что Вашингтон не намерен допускать покупки союзниками российской и иранской нефти и газа. Он добавил, что Белый дом поднимает этот вопрос во время торговых переговоров с другими странами.

Венгрия
Владимир Зеленский
нефть
Россия
