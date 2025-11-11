Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 00:53

«Мы не можем позволить»: США намерены заставить союзников выживать

Глава МВД США Бургум: США не позволят союзникам покупать российскую нефть

Цистерны с нефтью Цистерны с нефтью Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вашингтон не намерен допускать приобретения союзниками российской и иранской нефти и газа, заявил министр внутренних дел США Даг Бургум в эфире телеканала Fox News. По его словам, Белый дом последовательно поднимает этот вопрос в ходе торговых переговоров с другими государствами.

Мы не можем позволить нашим союзникам покупать российские или иранские нефть и газ, — указал министр.

Бургум подчеркнул, что этот подход является принципиальным для внешней политики Соединенных Штатов. Вашингтон уверен, что доходы от экспорта энергоресурсов идут «не на те нужды».

В ответ на такие заявления российская сторона неоднократно указывала на успешную адаптацию экономики к санкционному давлению. В Москве отмечают, что ограничения не достигли своих целей, а в западных странах все чаще звучит критика относительно эффективности подобных мер.

Ранее Европейская комиссия не смогла гарантировать, что санкции против России будут действовать через год. Так представитель ЕК Ана Кайза Итконен ответила на брифинге в Брюсселе на вопрос, освободят ли Венгрию от запретов на импорт российских энергоресурсов в случае принятия плана под названием REPowerEU. Он заключается в отказе от потребления ископаемого топлива из РФ до 2030 года.

США
нефть
союзники
запреты
