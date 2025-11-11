Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 13:16

Юрист объяснил, могут ли россияне получить компенсацию после ДТП в Египте

Юрист Салкин: пострадавшие в Египте россияне могут рассчитывать на компенсацию

Скорая помощь в Египте Скорая помощь в Египте Фото: Shutterstock/FOTODOM

Граждане России, которые пострадали в ДТП с автобусом в Египте, могут рассчитывать на компенсацию, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, источник выплат может стать медицинская страховка или перевозчик.

Граждане, пострадавшие в ДТП в Египте, могут рассчитывать на компенсации. Источниками выплат может стать полис медстрахования путешественника, страховка от несчастного случая, а также ответственность перевозчика или виновника аварии по праву страны происшествия, — заявил Салкин.

Юрист отметил, что при получении медицинской помощи туристам необходимо сразу обратиться в службу поддержки страховой компании, указанной в полисе. По его словам, в противном случае оплата медицинских расходов может лечь на плечи пострадавших.

Важно при получении медицинской помощи обязательно связаться со службой поддержки вашей страховой компании, иногда это бывают специальные организации, указанные в полисе страхования — зафиксировать у них факт обращения и наступления страхового события и следовать их инструкциям. Невыполнение этого действия и оплата медицинских расходов наличными может повлечь за собой отказ в выплате расходов на лечение, — заключил Салкин.

ДТП случилось в провинции Красное Море. Известно, что туристический автобус, который ехал из Аль-Гардафы на экскурсию, столкнулся с грузовиком. В общей сложности пострадали 25 россиян, еще один погиб. В автобусе также находились граждане Литвы и Швеции.

Египет
россияне
туристы
ДТП
Александрина Гуловская
А. Гуловская
