11 ноября 2025 в 20:48

Сотни кошек «захватили» криптоферму в Китае

В Китае криптобизнесмен потерял миллионы долларов из-за кошек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Владелец криптофермы в китайском автономном районе Внутренняя Монголия понес ущерб в миллионы долларов из-за 200 кошек. Бездомные животные облюбовали теплые видеокарты, которые использовались в качестве обогревателей, и «захватили» майнинговый цех, передает паблик StoryTime в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Владелец предприятия не стал выгонять животных, а организовал для них отдельное помещение с 200 теплыми лежанками. В итоге «нашествие» кошек привело к падению производительности, о чем рассказали сотрудники.

Это мило и трогательно, но эти «лежанки» буквально стоили нам миллионов долларов, — отметил один из работников.

Ранее опытный майнер устроил ферму по добыче биткоинов в старой «Газели» в дагестанском селе Ташкапур. По информации источников, организатора незаконной добычи криптовалюты уже привлекали к ответственности по аналогичному делу. Работа мобильной фермы обернулась расходом электричества на сумму в 1,5 млн рублей. Какое наказание грозит фигуранту нового дела, не уточнялось.

Китай
кошки
майнинг
фермы
