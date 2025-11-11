Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 18:59

«Хотел добавить потужности»: Зеленского высмеяли за селфи в Херсоне

Сальдо связал селфи Зеленского в Херсоне с проблемами для ВСУ в городе

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Селфи украинского президента Владимира Зеленского в Херсоне указывает на проблемы для Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в городе, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, украинский лидер пытался таким образом «добавить немного потужности» на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования Киева и проблемах на фронте.

Фото Зеленского в Херсоне — лучший геополитический прогноз недели. <…> Раз дело дошло до пригородной фотосессии г-на Зеленского — дела у ВСУ и наемников в Херсоне действительно плохи. На этот раз поверим комику, — написал Сальдо.

Губернатор отметил, что приезд Зеленского в Херсон вызвал только насмешки, так как к этому моменту уже сложилась традиция — приезд украинского лидера в какой-либо населенный пункт предвещает его скорое падение. Он обратил внимание, что глава государства уже мог уловить эту печальную тенденцию, но «как плохой игрок вновь повторяет одну и ту же ошибку».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявлял NEWS.ru, что Вооруженные силы России способны освободить Херсон и Запорожье в 2026 году. По его словам, для достижения данной цели российской армии необходимо значительно сократить численность личного состава ВСУ.

