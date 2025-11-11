Раскрыты детали визита Шойгу в Оман Шойгу прибыл в Оман для обсуждения стратегического сотрудничества

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу возглавил российскую делегацию в Омане, сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ РФ. Там он проведет переговоры с руководством страны по вопросам двустороннего взаимодействия в сфере безопасности и стратегических проектов.

В частности, планируется предметно обсудить перспективы углубления сотрудничества в сфере безопасности, развития стратегических проектов с российским участием, а также путей наращивания координации по актуальным глобальным и региональным вопросам, — отметили в пресс-службе.

Там также напомнили о недавнем визите Султана Омана Хейсама Аль-Саида в Россию. Шойгу встретится с ним, а также с главой султанской канцелярии Султаном ан-Нуамани и министром иностранных дел Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

