Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 20:38

Токаев поблагодарил Путина за теплый прием и назвал Москву священной землей

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с государственным визитом в России, выразил благодарность президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в Кремле, передает пресс-служба Кремля. Он отметил теплый прием в Москве, охарактеризовав столицу как «священную землю».

Хотел бы прежде всего выразить сердечную благодарность за исключительно теплый прием буквально с первых минут в Москве, на этой священной земле, — сказал Токаев.

Он отметил, что был искренне поражен и рад тому, что увидел и ощутил. Президент Казахстана отметил, что особенно запомнились теплота и гостеприимство, которые он почувствовал в российской столице.

Ранее сообщалось, что самолет президента Токаева сопровождают российские истребители Су-35 во время визита в Москву. Охрана действовала с момента пересечения границы до посадки в аэропорту столицы.

До этого Токаев заявил, что сотрудничество между Москвой и Астаной важно для безопасности Евразии. По его словам, отношения между странами достигли высокого уровня зрелости, основанного на взаимном уважении и равенстве.

Касым-Жомарт Токаев
Москва
Владимир Путин
визиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп приписал США победу в двух мировых войнах
В Венгрии высмеяли угрозы Зеленского о срыве поставок нефти из России
«Не Болгария»: Соседов рассказал, куда переберется Пугачева
Орбан высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште
Россиянин решил «отдохнуть» от жены в тюрьме: что он сделал, детали
Останкинская телебашня приобрела необычный окрас на фоне визита Токаева
Правительство Украины определило судьбу «Энергоатома», где прошли обыски
Таксист обратился к Карлу III насчет неоплаченной поездки экс-главы МИД
Отец сестер Хачатурян признан виновным: что теперь ждет жертв насильника
Подростки на багги врезались в людей
Буйные зоозащитники и 25 «прощенных» изнасилований: главные ЧП дня
ФСБ сорвала операцию спецслужб Германии. Кто готовил диверсию в Волгограде?
«Дезертировавшего» из британского зоопарка фламинго заметили во Франции
Помолвка, завершение карьеры, травля: как живет Евгения Медведева
Сотни кошек «захватили» криптоферму в Китае
Британия отказалась платить за доступ к оборонному фонду Евросоюза
Раскрыты детали визита Шойгу в Оман
Песков объяснил, с какой целью истребители Су-35 сопровождали борт Токаева
Токаев поблагодарил Путина за теплый прием и назвал Москву священной землей
Американист назвал повод, под которым Трамп введет войска в Нью-Йорк
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.