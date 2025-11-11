Токаев поблагодарил Путина за теплый прием и назвал Москву священной землей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с государственным визитом в России, выразил благодарность президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в Кремле, передает пресс-служба Кремля. Он отметил теплый прием в Москве, охарактеризовав столицу как «священную землю».

Хотел бы прежде всего выразить сердечную благодарность за исключительно теплый прием буквально с первых минут в Москве, на этой священной земле, — сказал Токаев.

Он отметил, что был искренне поражен и рад тому, что увидел и ощутил. Президент Казахстана отметил, что особенно запомнились теплота и гостеприимство, которые он почувствовал в российской столице.

Ранее сообщалось, что самолет президента Токаева сопровождают российские истребители Су-35 во время визита в Москву. Охрана действовала с момента пересечения границы до посадки в аэропорту столицы.

До этого Токаев заявил, что сотрудничество между Москвой и Астаной важно для безопасности Евразии. По его словам, отношения между странами достигли высокого уровня зрелости, основанного на взаимном уважении и равенстве.