11 ноября 2025 в 14:52

Токаев летит в Москву под охраной российских истребителей

Истребители Су-35 сопровождают борт направляющегося в Москву Токаева

Самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева приземлился в международном аэропорту Внуково-2 в Москве Самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева приземлился в международном аэропорту Внуково-2 в Москве Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направляющегося с визитом в Москву, сопровождают российские истребители Су-35, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. Там отметили, что воздушное судно будет находиться под охраной с момента пересечения границы до посадки в столичном аэропорту.

С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны РФ, — говорится в публикации.

Государственный визит продлится 11-12 ноября, в ходе которого запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудят вопросы стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурной сферах, а также актуальные темы региональной и международной повестки дня.

Ранее Токаев заявлял, что партнерство Москвы и Астаны стало важным фактором для создания системы безопасности в Евразии. Он подчеркнул, что отношения двух государств являются зрелыми и основаны на уважении и равноправии.

