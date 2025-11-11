юди на марше независимости в День независимости Польши

Названо число участников скандального марша националистов в Польше В марше националистов в Польше приняли участие 100 тыс. человек

Порядка 100 тыс. человек вышли на марш националистов в Варшаве, сообщили в центре обеспечения безопасности польской столицы. Директор учреждения Ярослав Мишталь подчеркнул, что данные могут отличаться от сведений организаторов шествия, передает NFP.

По нашим оценкам, количество участников составляет около 100 тыс. человек, — отметил Мишталь.

Отмечается, что 11 ноября в стране празднуют 107-ю годовщину восстановления независимости. В этом году марш националистов проходит под лозунгом «Один народ, сильная Польша».

Ранее стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий также запланировал участие в «Марше независимости». Это стало первым с 2018 года появлением главы польского государства на мероприятии, организуемом националистическими силами. До этого Навроцкий неоднократно посещал марш, находясь на посту директора Института национальной памяти.

Также глава МИД республики Радослав Сикорский допустил выход Польши из Евросоюза. По его словам, многие польские политики часто выступают против любых европейских инициатив.