Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 14:52

Президент Польши впервые с 2018 года присоединится к маршу националистов

Президент Польши Навроцкий присоединится к маршу националистов в Варшаве

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий примет участие в «Марше независимости» 11 ноября в Варшаве, сообщила радиостанция RMF FM. Это будет первое с 2018 года появление главы польского государства на этом мероприятии, организуемом националистическими силами. До этого Навроцкий неоднократно посещал марш, находясь на посту директора Института национальной памяти.

В 2018 году шествие националистов посетил Анджей Дуда, занимавший тогда пост главы государства, говорится в сообщении. Мероприятие проводилось при государственной поддержке и участии правящей в тот период партии «Право и справедливость».

Ранее польские футбольные болельщики в нецензурной форме выразили крайне негативное отношение к Степану Бандере и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) во время матча «Шахтера» с варшавской «Легией» в Кракове 23 октября. Также участники акции развернули транспарант с текстом «Мы помним Волынь», напоминающим о трагических событиях в Волынской области.

Польша
Кароль Навроцкий
марши
националисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Главный враг России». Умер бывший вице-президент США Дик Чейни: детали
«Дайте больше денег»: в США рассказали, что скрывает Зеленский ради траншей
Украинский дрон расправился с бабушкой, которая крестилась на коленях
«Знаем цели»: протесты в Белграде могут обернуться катастрофой
Психолог торговала детьми? Что известно об аресте Ирины Рудницкой, кто она
Российский боец спас мирных жителей от удара дрона
Спрятавшая труп своей дочери в диван женщина не ушла от правоохранителей
По всему Казахстану начали ловить похитителей невест
Серый кардинал Польши предстал перед судом
Появились подробности о ДТП с участием детской хоккейной команды
Россиянина арестовали за фото торта: что с ним было не так, детали
Германия вновь отказала Украине в поставках крылатых ракет
Врач назвала проверенные способы отсрочить деменцию
«10 трлн солнц»: гигантская черная дыра поразила ученых
Названы дата и место прощания с режиссером Геральдом Бежановым
Стало известно, как сокращение «Ямал СПГ» скажется на мировом газовом рынке
Новая логистика ВСУ в районе Красноармейска попала на видео
Украинка получила тюремный срок за публикацию кадров мобилизации
Житель Татарстана избил человека молотком на глазах у прохожих
Раскрыто, как пересадка чужих фекалий помогает в борьбе с бессоницей
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.