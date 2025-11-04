Президент Польши впервые с 2018 года присоединится к маршу националистов Президент Польши Навроцкий присоединится к маршу националистов в Варшаве

Президент Польши Кароль Навроцкий примет участие в «Марше независимости» 11 ноября в Варшаве, сообщила радиостанция RMF FM. Это будет первое с 2018 года появление главы польского государства на этом мероприятии, организуемом националистическими силами. До этого Навроцкий неоднократно посещал марш, находясь на посту директора Института национальной памяти.

В 2018 году шествие националистов посетил Анджей Дуда, занимавший тогда пост главы государства, говорится в сообщении. Мероприятие проводилось при государственной поддержке и участии правящей в тот период партии «Право и справедливость».

Ранее польские футбольные болельщики в нецензурной форме выразили крайне негативное отношение к Степану Бандере и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) во время матча «Шахтера» с варшавской «Легией» в Кракове 23 октября. Также участники акции развернули транспарант с текстом «Мы помним Волынь», напоминающим о трагических событиях в Волынской области.