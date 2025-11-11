Люди возле памятной доски на платформе станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге

Фигурантов дела о теракте в метро обязали выплатить 67 млн рублей В Петербурге суд взыскал с фигурантов дела о теракте 2017 года 67 млн рублей

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга обязал фигурантов дела о теракте 2017 года выплатить 67 млн рублей, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Такая мера принята в качестве компенсации метрополитену.

Суд рассматривал соответствующий иск с мая 2025 года. В итоге, после всестороннего изучения материалов, судебная инстанция постановила взыскать средства в пользу метрополитена.

Трагедия произошла 3 апреля 2017 года. Тогда взрыв самодельного устройства прогремел на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии. Теракт унес жизни 15 человек, еще 10 пассажиров получили травмы, десятки других — ранения различной степени тяжести.

Позднее 2-й Западный окружной военный суд признал виновными в организации и совершении теракта 11 человек. Главный фигурант дела получил пожизненное лишение свободы. Остальным участникам преступной группы суд назначил тюремные сроки от 19 до 28 лет, с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режима, а также обязал их выплатить штрафы в размере от 500 тыс. до 800 тыс. рублей каждому.

Ранее фигуранты уголовного дела о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону в День народного единства признали вину. Инцидент произошел в 2024 году. Преступники признались в содеянном на первом заседании Южного окружного военного суда.